Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Và Dịch Vụ Hồng Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Ngõ 300 Đường Nguyễn Xiển, Tân Triều, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng nguồn khách hàng (các hãng xe ô tô, gara, xưởng dịch vụ, cửa hàng phụ tùng…)

- Tư vấn khách hàng, giới thiệu sản phẩm của công ty đến với khách hàng

- Tham gia các hoạt động Marketing, quảng bá thương hiệu của công ty để tăng cường khả năng tiếp cận và tăng doanh số bán hàng

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công từ Trưởng bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam. Từ 22 – 30 tuổi, có đam mê và nhiệt huyết kinh doanh

- Có tinh thần cầu tiến, năng động, nhiệt huyết với công việc

- Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo). Ứng viên có kinh nghiệm sẽ là một lợi thế

- Siêng năng, kiên trì, trung thực

- Trình độ: Cao đẳng/ Đại học. Ứng viên học các ngành kinh tế/ quản trị kinh doanh… là một lợi thế

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Và Dịch Vụ Hồng Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + hoa hồng + thưởng KPI

- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định

- Du lịch, nghỉ mát, Teambuilding

- Chế độ tăng lương hàng năm

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Và Dịch Vụ Hồng Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin