Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Echigo Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Ngõ 210 Phố Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Phát triển đại lý, nhà phân phối

- Phát triển kênh bán hàng kênh thương mại điện tử

- Phát triển bán hàng vào các siêu thị, siêu thị điện máy,…

- Chăm sóc và phát triển khách hàng hiện có;

- Sắp xếp lịch hẹn với khách hàng, tư vấn và thuyết phục khách hàng ký kết hợp đồng;

- Giải quyết các vấn đề về sản phẩm và dịch vụ nếu có;

- Triển khai các chương trình chính sách kinh doanh của công ty đưa ra;

- Quản lý doanh số, hàng tồn, công nợ từng khách hàng.

- Nghiên cứu các sản phẩm, giá cả của các đối thủ cạnh tranh.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:1-2 năm

Học vấn tối thiểu:Cấp 3

Chứng chỉ / kỹ năng:Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Tuổi tối thiểu:22

Giới tính:Không yêu cầu

Tại Công Ty Cổ Phần Echigo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 8.000.000 đ - 20.000.000 đ (lương khoán)

• Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

• Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

• Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Echigo Việt Nam

