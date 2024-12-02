Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Echigo Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Echigo Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
Công Ty Cổ Phần Echigo Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Echigo Việt Nam

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Ngõ 210 Phố Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Phát triển đại lý, nhà phân phối
- Phát triển kênh bán hàng kênh thương mại điện tử
- Phát triển bán hàng vào các siêu thị, siêu thị điện máy,…
- Chăm sóc và phát triển khách hàng hiện có;
- Sắp xếp lịch hẹn với khách hàng, tư vấn và thuyết phục khách hàng ký kết hợp đồng;
- Giải quyết các vấn đề về sản phẩm và dịch vụ nếu có;
- Triển khai các chương trình chính sách kinh doanh của công ty đưa ra;
- Quản lý doanh số, hàng tồn, công nợ từng khách hàng.
- Nghiên cứu các sản phẩm, giá cả của các đối thủ cạnh tranh.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:1-2 năm
1-2 năm
Học vấn tối thiểu:Cấp 3
Chứng chỉ / kỹ năng:Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Tuổi tối thiểu:22
Giới tính:Không yêu cầu

Tại Công Ty Cổ Phần Echigo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 8.000.000 đ - 20.000.000 đ (lương khoán)
• Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
• Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
• Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Echigo Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Echigo Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Echigo Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 278 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

