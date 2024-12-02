Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Ajinomoto Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 672 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện công việc phân phối và trưng bày sản phẩm của công ty Ajinomoto Việt Nam tại các cửa hàng thuộc kênh bán hàng truyền thống trong khu vực bán hàng được giao.

kênh bán hàng truyền thống

- Trong phạm vi khu vực bán hàng được giao:

- Thực hiện việc thăm khách hàng và giới thiệu sản phẩm của công ty Ajinomoto Việt Nam theo lịch công tác đã được ký duyệt bởi Trưởng Chi Nhánh.

- Thực hiện các công tác bán hàng đã được mô tả trong cẩm nang bán hàng chuẩn của công ty Ajinomoto Việt nam nhằm đạt mục tiêu mỗi ngày.

- Xây dựng và phát triển mối quan hệ bền vững với khách hàng trong các tuyến bán hàng được giao bao gồm những khách hàng hiện hữu và những khách hàng mới.

- Giới thiệu và bán các sản phẩm, SKU vào cửa hàng theo đúng yêu cầu của công ty và đảm bảo các sản phẩm của Ajinomoto Việt Nam tại cửa hàng luôn trong tình trạng tốt.

- Quản lý chặt chẽ tiền bán hàng, hàng hóa, hóa đơn, báo cáo và các vật dụng bán hàng.

- Thực hiện các công việc phát sinh khác của công ty theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam từ 22~30 tuổi.

- Không yêu cầu kinh nghiệm.

- Tốt nghiệp trung cấp/ cao đẳng/ đại học.

- Năng động và nhiệt tình với công việc.

- Giao tiếp tốt, chịu khó, chăm chỉ, trung thực, nhanh nhẹn.

Tại Công Ty Ajinomoto Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6.

- Thưởng Tháng 13, các dịp lễ và Tết.

- Hỗ trợ tiền ăn trưa theo ngày làm việc thực tế.

- Đóng BHXH 100% ngay từ tháng đầu thử việc.

- Tăng lương hàng năm tùy theo năng lực.

- Số ngày phép năm tăng theo thâm niên làm việc.

- Bảo hiểm tai nạn 24/24 và theo luật lao động Việt Nam.

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Ajinomoto Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin