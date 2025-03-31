Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3 Tháp A Tòa nhà văn phòng Golden Palace, số 99 Đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Thành phố Hưng Yên

Công việc:

• Tìm kiếm data khách hàng, phát triển khách hàng tiềm năng, tăng tỉ lệ khách hàng chuyển đổi

• Lên kế hoạch tiếp cận khách hàng, tìm hiểu, phân tích nhu cầu hàng hóa của khách hàng/thị trường

• Tiến hành chào hàng, đàm phán, xác lập hợp đồng bán

• Tư vấn các thông tin về giá cả, sản phẩm của Công ty

• Báo cáo theo yêu cầu của quản lý

• Trình độ học vấn từ cao đẳng trở lên

• Kinh nghiệm ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên trong ngành thép, cơ khí, máy móc…

• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

• Kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán, thương lượng...

• Nhiệt huyết, Kiên trì, chịu được áp lực trong công việc

• Chấp nhận đi lại thị trường các tỉnh

