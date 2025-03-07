Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VIGHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGHOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGHOLDINGS

Nhân viên kinh doanh

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Toà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

- Đảm bảo doanh số bán hàng công ty giao cho phòng hàng tháng và hàng quý
- Đảm bảo doanh số bán hàng cho nhân viên quản lý hàng tháng
- Quản lý, điều hành hoạt động của Phòng kinh doanh theo các quy định, quy trình của Công ty.
- Lập kế hoạch chiến lược kinh doanh hàng tuần, hàng tháng, hàng quý. Theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, đảm bảo đạt mục tiêu kinh doanh đề ra. Phân tích đưa ra chương trình hành động để đạt kế hoạch.
- Hỗ trợ và đào tạo nhân viên xây dựng mối quan hệ để bán hàng (Khách hàng, Đại lý, Công ty, cá nhân). Huấn luyện kỹ năng bán hàng thường xuyên cho nhân viên, đảm bảo năng lực phù hợp với vị trí và yêu cầu công việc.
- Trực tiếp triển khai các chương trình kinh doanh – phát triển nguồn khách hàng.
- Tư vấn cho GĐ/P.TGĐ Kinh Doanh về chiến lược kinh doanh, sản phẩm tại từng thời điểm. Báo cáo tình hình kinh doanh cho Ban GĐ/TGĐ. Báo cáo những thông tin phản hồi lại cho cấp trên, thu nhận những thông tin phản hồi từ phía khách hàng, cùng với cấp trên xử lý thông tin
- Hỗ trợ, phối hợp thực hiện các kế hoạch Marketing.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có Ngoại hình ưa nhìn. Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực như: bất động sản, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm,...
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, bất động sản, kinh tế, marketing, kiến trúc, xây dựng…
- Am hiểu về thị trường bất động sản, đối thủ cạnh tranh, nghiệp vụ marketing và lập kế hoạch bán hàng.
- Có khả năng quản lý nhóm từ 6-10 ngưởi, có khả năng truyền lửa, đào tạo kĩ năng sale và tuyển dụng nhân sự.
- Có kỹ năng tổng hợp và phân tích thông tin, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, giao tiếp và phối hợp làm việc nhóm tốt, biết đàm phán, có khả năng thiết lập và duy trì các mối quan hệ.
- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, khả năng cảm nhận và xử lý tình huống nhanh nhẹn, quyết đoán. Chịu được áp lực và cường độ cao trong công việc.
- Chịu trách nhiệm trước giám đốc kinh doanh về doanh số của phòng và KPI theo tưng chiến dịch bán hàng
- Bảo mật các tài liệu công ty, cơ chế lương, hoa hồng vị trị phụ trách, khách hàng (nếu có)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIGHOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương tương xứng với năng lực và cạnh tranh trong ngành bất động sản
- Thưởng tháng lương 13, thưởng theo kết quả làm việc, thưởng các ngày Lễ trong năm.
- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
- Đầy đủ các chế độ Công đoàn: hiếu hỉ, ốm đau, thai sản,…
- Chính sách thưởng dành cho con CBNV khi đạt thành tích học tập tốt
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIGHOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGHOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGHOLDINGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8- 169 Nguyễn Ngọc Vũ- Cầu Giấy- Hà Nội.

