Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Maxhair Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty TNHH Maxhair Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Công ty TNHH Maxhair Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Maxhair Việt Nam

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lương cứng 6 tr + Hoa hồng ( Đảm bảo thu nhập 8

- 15 tr) Không yêu cầu kinh nghiệm, không đi thị trường, không áp lực doanh số Được tăng lương theo năng lực làm việc. Làm việc từ T2

- sáng T7 hàng tuần, nghỉ CN (Sáng 8h30

- 11h30, Chiều 1h

- 5h15) Được đóng BHXH theo quy định Nhà nước Thưởng Tết + thưởng đột xuất Được hưởng các chế độ nghỉ lễ phép theo quy định của nhà nước, nghỉ mát Teambulding hàng năm., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thực hiện các giao dịch, đàm phán, giới thiệu sản phẩm theo data có sẵn (Làm việc online - không telesales)
Lên đơn, đặt đơn theo dõi tiến độ thanh toán
Tiếp nhận, đối chiếu hồ sơ hàng hóa với số lượng thực tế
Kiểm tra sản phẩm đúng với yêu cầu của khách hàng
Đặt đơn hàng, quản lý, cập nhật theo dõi đơn hàng
Thực hiện các yêu cầu khác từ cấp trên

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tuổi 22-25, Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được training chi tiết về sản phẩm và ngành nghề (Ưu tiên sinh viên vừa tốt nghiệp)
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên (Chấp nhận sinh viên trong thời gian chờ lấy bằng, có thể làm fulltime)
Chăm chỉ, năng động, có trách nhiệm, nhiệt tình, trung thực, chủ động và chịu áp lực tốt trong công việc
Kỹ năng xử lý công việc tốt, có đam mê với kinh doanh
Ưu tiên: có kiến thức về kinh doanh, các trang mạng xã hội
Ưu tiên Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, trình độ tin học văn phòng khá

Tại Công ty TNHH Maxhair Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 15 triệu VND
Lương cứng: 6 - 6.5 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Maxhair Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Maxhair Việt Nam

Công ty TNHH Maxhair Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Vinsmart city Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

