Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Maxhair Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cứng 6 tr + Hoa hồng ( Đảm bảo thu nhập 8 - 15 tr) Không yêu cầu kinh nghiệm, không đi thị trường, không áp lực doanh số Được tăng lương theo năng lực làm việc. Làm việc từ T2 - sáng T7 hàng tuần, nghỉ CN (Sáng 8h30 - 11h30, Chiều 1h - 5h15) Được đóng BHXH theo quy định Nhà nước Thưởng Tết + thưởng đột xuất Được hưởng các chế độ nghỉ lễ phép theo quy định của nhà nước, nghỉ mát Teambulding hàng năm., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thực hiện các giao dịch, đàm phán, giới thiệu sản phẩm theo data có sẵn (Làm việc online - không telesales)

Lên đơn, đặt đơn theo dõi tiến độ thanh toán

Tiếp nhận, đối chiếu hồ sơ hàng hóa với số lượng thực tế

Kiểm tra sản phẩm đúng với yêu cầu của khách hàng

Đặt đơn hàng, quản lý, cập nhật theo dõi đơn hàng

Thực hiện các yêu cầu khác từ cấp trên

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tuổi 22-25, Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được training chi tiết về sản phẩm và ngành nghề (Ưu tiên sinh viên vừa tốt nghiệp)

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên (Chấp nhận sinh viên trong thời gian chờ lấy bằng, có thể làm fulltime)

Chăm chỉ, năng động, có trách nhiệm, nhiệt tình, trung thực, chủ động và chịu áp lực tốt trong công việc

Kỹ năng xử lý công việc tốt, có đam mê với kinh doanh

Ưu tiên: có kiến thức về kinh doanh, các trang mạng xã hội

Ưu tiên Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, trình độ tin học văn phòng khá

Tại Công ty TNHH Maxhair Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 15 triệu VND

Lương cứng: 6 - 6.5 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Maxhair Việt Nam

