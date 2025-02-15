Tuyển Nhân viên kinh doanh Tập Đoàn BĐS Thiên Khôi làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 60 Triệu

Tập Đoàn BĐS Thiên Khôi
Ngày đăng tuyển: 15/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/03/2025
Tập Đoàn BĐS Thiên Khôi

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Tập Đoàn BĐS Thiên Khôi

Mức lương
20 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa

- LK 8 Biệt thự Louis Hoàng Mai

- 126 Hồng Tiến

- Lô 017

- HH2, Khu đô thị Tây Hồ, Xuân La

- V5A

- 25 Khu đô thị Văn Phú, Phú La

- 16 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 60 Triệu

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Tư vấn Bất Động Sản
Số lượng: 100
Trụ sở chính: Tầng 2+3 tòa nhà MIPEC Tower, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội và 12 VĂN PHÒNG tại tất cả các quận nội thành
Trụ sở chính:
Hình thức làm việc: Linh hoạt (Toàn thời gian/Bán thời gian), Linh hoạt nơi làm việc (tự chọn)
Hình thức làm việc:
Mức lương: Thu nhập hấp dẫn từ hoa hồng (40 - 200 triệu/ thương vụ, Thu nhập trung bình 20 - 60 triệu/tháng)
Mức lương:
Địa điểm làm việc: Linh động lựa chọn tại 12 Quận và 2 Huyện Gia Lâm + Đông Anh
Địa điểm làm việc:
Linh động lựa chọn tại 12 Quận và 2 Huyện Gia Lâm + Đông Anh
Mô tả công việc:
Khảo sát nguồn nhà: Chủ động khảo sát và cập nhật thông tin về các nguồn nhà có sẵn của Công ty theo từng Quận tại ứng dụng Thiên Khôi (chủ động thời gian).
Khảo sát nguồn nhà:
Tìm kiếm khách hàng: Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua nhà. Công ty sẽ cung cấp đầy đủ công cụ và đào tạo để hỗ trợ quá trình tìm kiếm.
Tìm kiếm khách hàng:
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm: Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm bất động sản phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm
Hỗ trợ khách hàng: Hỗ trợ khách hàng xem nhà, kiểm tra quy hoạch, pháp lý và tư vấn đầu tư, xây dựng. (Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo chuẩn quy trình trong vòng 1 tuần).
Hỗ trợ khách hàng:
Tham gia đào tạo: Tham gia các chương trình đào tạo hàng tuần, hàng tháng từ lý thuyết đến thực hành để nâng cao nghiệp vụ, hướng tới sự chuyên nghiệp. (Có thể học online hoặc trực tiếp tại các trụ sở).
Tham gia đào tạo:
Phối hợp công việc: Làm việc chặt chẽ với Nhóm trưởng, Trưởng phòng để chốt giao dịch và hoàn tất thủ tục mua bán nhà
Phối hợp công việc
Trụ sở chính: Tầng 2+3 tòa nhà MIPEC Tower, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội và 12 văn phòng tại tất cả các quận nội thành

Với Mức Lương 20 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm: Công ty cung cấp đầy đủ chương trình đào tạo, vì vậy ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo từ đầu một cách cơ bản
Không yêu cầu kinh nghiệm:
Độ tuổi: Từ 22 tuổi trở lên.
Độ tuổi:
Yêu cầu thiết bị: Có phương tiện đi lại, sử dụng máy tính là một lợi thế.
Yêu cầu thiết bị:
Tính cách: Kiên trì, ham học hỏi, cầu tiến và mong muốn đột phá thu nhập.
Tính cách:

Tại Tập Đoàn BĐS Thiên Khôi Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Hoa hồng từ 40 triệu đến 200 triệu mỗi thương vụ. Thu nhập trung bình từ 20 - 60 triệu/tháng.
Thu nhập hấp dẫn:
Chốt giao dịch nhanh: Hoa hồng được chia ngay trong vòng 24 giờ sau khi giao dịch thành công.
Chốt giao dịch nhanh:
Hỗ trợ Marketing: Hỗ trợ chi phí quảng cáo, đăng tin trên các trang web bất động sản hàng đầu.
Hỗ trợ Marketing:
Công cụ làm việc hiện đại: Sử dụng APP Thiên Khôi để tra cứu nguồn hàng nhanh chóng và chính xác nhất.
Công cụ làm việc hiện đại:
Tìm kiếm khách hàng dễ dàng: Được cấp quyền tham gia hơn 300 group Facebook để tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
Tìm kiếm khách hàng dễ dàng:
Thời gian làm việc linh hoạt: Bạn có thể làm bán thời gian, thời gian làm việc hoàn toàn linh hoạt tùy theo nhu cầu.
Thời gian làm việc linh hoạt:
Được hỗ trợ nhiệt tình: Đội nhóm hỗ trợ tận tình, sát sao, đảm bảo có giao dịch khi có khách.
Được hỗ trợ nhiệt tình:
Chứng chỉ hành nghề: Được cấp chứng chỉ hành nghề Môi Giới BĐS khi cần.
Chứng chỉ hành nghề:
Tham gia hoạt động ngoại khóa: Du xuân, đi du lịch trong và ngoài nước, team building, bóng đá và các hoạt động thể thao hàng tuần.
Tham gia hoạt động ngoại khóa:
Hỗ trợ chi phí ăn uống: Hỗ trợ chi phí ăn trưa, cà phê tại các trụ sở làm việc.
Hỗ trợ chi phí ăn uống:
Mối quan hệ xã hội đẳng cấp: Hàng ngày sẽ được tiếp xúc và học hỏi từ những người giàu có, thành đạt, tạo cơ hội phát triển các mối quan hệ xã hội đẳng cấp.
Mối quan hệ xã hội đẳng cấp:
Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cấp cao hơn như Nhóm trưởng, Trưởng phòng, Giám đốc.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn BĐS Thiên Khôi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập Đoàn BĐS Thiên Khôi

Tập Đoàn BĐS Thiên Khôi

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 5, toà nhà 18 Tam Trinh, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

