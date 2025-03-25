Tuyển Nhân viên kinh doanh Viện Thẩm Mỹ Dr Hoàng Xuân Đào làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 60 Triệu

Mức lương 20 - 60 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - ố 63 Vũ Thạnh Bệnh viện Hà Thành, Đống Đa, Hà Nộ, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 60 Triệu

- Tư vấn về các dịch vụ thẩm mỹ, làm đẹp tại bệnh viên

- Giải đáp các thắc mắc về các gói thẩm mỹ

- Chăm sóc khách hàng, hỏi thăm tình trạng sức khoẻ sau thẩm mỹ

Với Mức Lương 20 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm telesale thẩm mỹ

- Có nhiều kiến thức về ngành thẩm mỹ, làm đẹp

- Tin học văn phòng cơ bản

Thời gian làm việc: T2-CN, 08h30-18h00, nghỉ trưa 1,5h (Tháng off 4-5 ngày, gồm 2 ngày cuối tuần và 2 ngày trong tuần)

Tại Viện Thẩm Mỹ Dr Hoàng Xuân Đào Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 20 triệu - 60 triệu gồm lương cứng+ hoa hồng doanh thu + phụ cấp, thu nhập không giới hạn tuỳ vào năng lực

- Thưởng hấp dẫn: thưởng lễ, tết, sinh nhật, thưởng tháng/quý/ năm

- Đi du lịch hằng năm tại các resort 5*

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Thẩm Mỹ Dr Hoàng Xuân Đào

