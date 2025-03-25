Tuyển Nhân viên kinh doanh Viện Thẩm Mỹ Dr Hoàng Xuân Đào làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 60 Triệu

Viện Thẩm Mỹ Dr Hoàng Xuân Đào
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
Viện Thẩm Mỹ Dr Hoàng Xuân Đào

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Viện Thẩm Mỹ Dr Hoàng Xuân Đào

Mức lương
20 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- ố 63 Vũ Thạnh Bệnh viện Hà Thành, Đống Đa, Hà Nộ, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 60 Triệu

- Tư vấn về các dịch vụ thẩm mỹ, làm đẹp tại bệnh viên
- Giải đáp các thắc mắc về các gói thẩm mỹ
- Chăm sóc khách hàng, hỏi thăm tình trạng sức khoẻ sau thẩm mỹ

Với Mức Lương 20 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm telesale thẩm mỹ
- Có nhiều kiến thức về ngành thẩm mỹ, làm đẹp
- Tin học văn phòng cơ bản
Thời gian làm việc: T2-CN, 08h30-18h00, nghỉ trưa 1,5h (Tháng off 4-5 ngày, gồm 2 ngày cuối tuần và 2 ngày trong tuần)

Tại Viện Thẩm Mỹ Dr Hoàng Xuân Đào Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 20 triệu - 60 triệu gồm lương cứng+ hoa hồng doanh thu + phụ cấp, thu nhập không giới hạn tuỳ vào năng lực
- Thưởng hấp dẫn: thưởng lễ, tết, sinh nhật, thưởng tháng/quý/ năm
- Đi du lịch hằng năm tại các resort 5*

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Thẩm Mỹ Dr Hoàng Xuân Đào

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Viện Thẩm Mỹ Dr Hoàng Xuân Đào

Viện Thẩm Mỹ Dr Hoàng Xuân Đào

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 63 Vũ Thạnh Bệnh viện Hà Thành, Đống Đa, Hà Nộ

