Tuyển Nhân viên kinh doanh Viện Thẩm Mỹ Dr Hoàng Xuân Đào làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 60 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Viện Thẩm Mỹ Dr Hoàng Xuân Đào
Mức lương
20 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- ố 63 Vũ Thạnh Bệnh viện Hà Thành, Đống Đa, Hà Nộ, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 60 Triệu
- Tư vấn về các dịch vụ thẩm mỹ, làm đẹp tại bệnh viên
- Giải đáp các thắc mắc về các gói thẩm mỹ
- Chăm sóc khách hàng, hỏi thăm tình trạng sức khoẻ sau thẩm mỹ
Với Mức Lương 20 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm telesale thẩm mỹ
- Có nhiều kiến thức về ngành thẩm mỹ, làm đẹp
- Tin học văn phòng cơ bản
Thời gian làm việc: T2-CN, 08h30-18h00, nghỉ trưa 1,5h (Tháng off 4-5 ngày, gồm 2 ngày cuối tuần và 2 ngày trong tuần)
- Có nhiều kiến thức về ngành thẩm mỹ, làm đẹp
- Tin học văn phòng cơ bản
Thời gian làm việc: T2-CN, 08h30-18h00, nghỉ trưa 1,5h (Tháng off 4-5 ngày, gồm 2 ngày cuối tuần và 2 ngày trong tuần)
Tại Viện Thẩm Mỹ Dr Hoàng Xuân Đào Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 20 triệu - 60 triệu gồm lương cứng+ hoa hồng doanh thu + phụ cấp, thu nhập không giới hạn tuỳ vào năng lực
- Thưởng hấp dẫn: thưởng lễ, tết, sinh nhật, thưởng tháng/quý/ năm
- Đi du lịch hằng năm tại các resort 5*
- Thưởng hấp dẫn: thưởng lễ, tết, sinh nhật, thưởng tháng/quý/ năm
- Đi du lịch hằng năm tại các resort 5*
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Thẩm Mỹ Dr Hoàng Xuân Đào
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI