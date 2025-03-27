Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Vi Na Phạm làm việc tại Bình Dương thu nhập 400 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Vi Na Phạm
Ngày đăng tuyển: 27/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Công Ty Cổ Phần Vi Na Phạm

Nhân viên kinh doanh

Mức lương
400 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 8/13/44 ( 1107/87F ) Đường ĐT743A, Tổ 46, Khu Phố Chiêu Liêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 400 - 12 Triệu

• Tìm kiếm và phát triển thị trường khách hàng cho sản phẩm thiết bị tự động hóa.
• Đàm phán, thương lượng và ký hợp đồng mua bán với khách hàng.
• Thuyết trình và tư vấn giải pháp tối ưu cho khách hàng.
• Đặt mục tiêu doanh số và phối hợp các bộ phận để đạt được chỉ tiêu.
• Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ lâu dài và thực hiện chính sách hậu mãi.

Với Mức Lương 400 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên ngành Cơ khí, Điện, Tự động hóa, Kinh tế - Quản trị Kinh doanh.
• Khả năng làm việc dưới áp lực, tư duy sáng tạo, làm việc nhóm hiệu quả.
• Trung thực, trách nhiệm và có khả năng giao tiếp tốt.
• Tiếng Anh là một lợi thế.
Quyền lợi:
• Lương: 10-30 triệu + KPI + Lương doanh số + Phụ cấp.

Tại Công Ty Cổ Phần Vi Na Phạm Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vi Na Phạm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Vi Na Phạm

Công Ty Cổ Phần Vi Na Phạm

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Sapphire S2.09 Building Area, Vinhomes Ocean Park Urban Area, 5B Highway, Da Ton, Gia Lam District, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

