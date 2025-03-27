Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Vi Na Phạm làm việc tại Bình Dương thu nhập 400 - 12 Triệu

Mức lương 400 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 8/13/44 ( 1107/87F ) Đường ĐT743A, Tổ 46, Khu Phố Chiêu Liêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

• Tìm kiếm và phát triển thị trường khách hàng cho sản phẩm thiết bị tự động hóa.

• Đàm phán, thương lượng và ký hợp đồng mua bán với khách hàng.

• Thuyết trình và tư vấn giải pháp tối ưu cho khách hàng.

• Đặt mục tiêu doanh số và phối hợp các bộ phận để đạt được chỉ tiêu.

• Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ lâu dài và thực hiện chính sách hậu mãi.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu:

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên ngành Cơ khí, Điện, Tự động hóa, Kinh tế - Quản trị Kinh doanh.

• Khả năng làm việc dưới áp lực, tư duy sáng tạo, làm việc nhóm hiệu quả.

• Trung thực, trách nhiệm và có khả năng giao tiếp tốt.

• Tiếng Anh là một lợi thế.

Quyền lợi:

• Lương: 10-30 triệu + KPI + Lương doanh số + Phụ cấp.

