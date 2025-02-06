Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VILUX làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VILUX
- Hà Nội:
- Hoa hồng chiết khấu cao, thu nhập từ 12 – 30 triệu/tháng
- Cơ hội được học hỏi và được đào tạo các khóa học để nâng cao trình độ chuyên môn do công ty tài trợ.
- Cơ hội mở rộng mối quan hệ và xây dựng thương hiệu cá nhân nhờ tiếp xúc với khách hàng thượng lưu – Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định theo Luật lao động (Đóng BHXH, BHYT,...), lương tháng 13, thưởng lễ, tết.
- 12 ngày nghỉ phép/năm
- Du lịch hàng năm
- Được thưởng tỷ lệ % Doanh số nếu hoàn thành các chỉ tiêu doanh số cuối năm, Huyện Đan Phượng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 15 Triệu
- Tìm kiếm và thu thập thông tin về các công trình nhà dân, khu biệt thự,... dự án có sử dụng thang máy.
- Tư vấn, giới thiệu và bán sản phẩm thang máy tới khách hàng.
- Gửi hồ sơ báo giá và trao đổi với khách hàng về sản phẩm.
- Tìm kiếm và quan hệ với khách hàng mới, đối tác có liên quan đến lĩnh vực thang máy như thiết kế nhà, nội thất, xây dựng...
- Triển khai và theo dõi việc ký kết hợp đồng
Với Mức Lương 5 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thái độ làm việc tích cực và chịu khó
- Có kinh nghiệm bán hàng, kinh doanh và có sự đam mê kinh doanh.
- Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực kỹ thuật hoặc xây dựng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VILUX Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VILUX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
