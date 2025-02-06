Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VILUX làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VILUX
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VILUX

Mức lương
5 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hoa hồng chiết khấu cao, thu nhập từ 12 – 30 triệu/tháng

- Cơ hội được học hỏi và được đào tạo các khóa học để nâng cao trình độ chuyên môn do công ty tài trợ.

- Cơ hội mở rộng mối quan hệ và xây dựng thương hiệu cá nhân nhờ tiếp xúc với khách hàng thượng lưu – Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định theo Luật lao động (Đóng BHXH, BHYT,...), lương tháng 13, thưởng lễ, tết.

- 12 ngày nghỉ phép/năm

- Du lịch hàng năm

- Được thưởng tỷ lệ % Doanh số nếu hoàn thành các chỉ tiêu doanh số cuối năm, Huyện Đan Phượng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 15 Triệu

- Tìm kiếm và thu thập thông tin về các công trình nhà dân, khu biệt thự,... dự án có sử dụng thang máy.
- Tư vấn, giới thiệu và bán sản phẩm thang máy tới khách hàng.
- Gửi hồ sơ báo giá và trao đổi với khách hàng về sản phẩm.
- Tìm kiếm và quan hệ với khách hàng mới, đối tác có liên quan đến lĩnh vực thang máy như thiết kế nhà, nội thất, xây dựng...
- Triển khai và theo dõi việc ký kết hợp đồng

Với Mức Lương 5 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.
- Thái độ làm việc tích cực và chịu khó
- Có kinh nghiệm bán hàng, kinh doanh và có sự đam mê kinh doanh.
- Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực kỹ thuật hoặc xây dựng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VILUX Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 5 triệu VND - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VILUX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 4 Ngõ 83 Đường Bát Phúc, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

