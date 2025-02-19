Tuyển Nhân viên kinh doanh Trung Tâm Anh Ngữ YYC làm việc tại Cần Thơ thu nhập 5 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Trung Tâm Anh Ngữ YYC
Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ:
- A9 Trung Tâm Thương Mại Thốt Nốt (Gần phà Thốt Nốt), P Thốt Nốt, Q Thốt Nốt, Tp Cần Thơ., Quận Thốt Nốt
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 7 Triệu
Giới thiệu, tư vấn các khóa học
Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng thuộc nhiều lĩnh vực (trực tiếp hoặc gián tiếp)
Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng
Tiếp nhận thông tin và chăm sóc khách hàng
Báo cáo tình hình học với PH
Quản lý lịch làm việc
Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học các ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Đại học chuyên ngành tiếng Anh, hoặc tốt nghiệp Cao đẳng
Có bằng tiếng Anh càng tốt
Có kinh nghiệm làm Nhân viên kinh doanh hoặc các vị trí liên quan
Thành thạo các công cụ MS Office
Quen thuộc với các phần mềm CRM là một lợi thế
Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu
Có kỹ năng bán hàng, giao tiếp và đàm phán tới nhiều loại đối tượng
Thành thạo các kĩ năng tổ chức công việc, quản lí thời gian
Thành thạo kĩ năng quản trị mối quan hệ
Cởi mở tiếp thu các góp ý phản hồi.
Ở Cờ Đỏ là một lợi thế
Tại Trung Tâm Anh Ngữ YYC Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi được hưởng
Chế độ bảo hiểm
Nghỉ phép năm
Đồng phục
Tăng lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Anh Ngữ YYC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
