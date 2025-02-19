Tuyển Nhân viên kinh doanh Trung Tâm Anh Ngữ YYC làm việc tại Cần Thơ thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - A9 Trung Tâm Thương Mại Thốt Nốt (Gần phà Thốt Nốt), P Thốt Nốt, Q Thốt Nốt, Tp Cần Thơ., Quận Thốt Nốt

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Giới thiệu, tư vấn các khóa học

Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng thuộc nhiều lĩnh vực (trực tiếp hoặc gián tiếp)

Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng

Tiếp nhận thông tin và chăm sóc khách hàng

Báo cáo tình hình học với PH

Quản lý lịch làm việc

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Đại học chuyên ngành tiếng Anh, hoặc tốt nghiệp Cao đẳng

Có bằng tiếng Anh càng tốt

Có kinh nghiệm làm Nhân viên kinh doanh hoặc các vị trí liên quan

Thành thạo các công cụ MS Office

Quen thuộc với các phần mềm CRM là một lợi thế

Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu

Có kỹ năng bán hàng, giao tiếp và đàm phán tới nhiều loại đối tượng

Thành thạo các kĩ năng tổ chức công việc, quản lí thời gian

Thành thạo kĩ năng quản trị mối quan hệ

Cởi mở tiếp thu các góp ý phản hồi.

Ở Cờ Đỏ là một lợi thế

Tại Trung Tâm Anh Ngữ YYC Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng

Chế độ bảo hiểm

Nghỉ phép năm

Đồng phục

Tăng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Anh Ngữ YYC

