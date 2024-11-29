Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn KingBio làm việc tại Cần Thơ thu nhập Từ 8 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn KingBio
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn KingBio

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn KingBio

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ: Tòa nhà Hồng Phúc (Mới) số 42

- 48 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cái Khế, Ninh Kiều, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Đi thị trường khu vực miền Tây Nam Bộ, tư vấn bán hàng với các nhà bán lẻ (Khu vực Tây Nam Bộ) để đạt được mục tiêu doanh số hàng tháng;
Triển khai các hoạt động tạo nhu cầu thị trường trình diễn sản phẩm, hội thảo đầu bờ, hội thảo kỹ thuật với nông dân;
Thực hiện việc triển khai kinh doanh, tư vấn giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề cho khách hàng;
Phân tích và làm rõ nguyên nhân dẫn đến những thắc mắc, khiếu nại của khách hàng;
Liên tục theo dõi nhằm sửa đổi và điều chỉnh kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ;
Đóng góp ý kiến và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao;
Làm báo cáo theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên: ngành Nông nghiệp, Bảo vệ thực vật hoặc các ngành có liên quan.
1. Trình độ chuyên môn:
2. Kỹ năng:
Ưu tiên có kinh nghiệm sales thị trường;
Kỹ năng giao tiếp, và xử lý vấn đề tốt;
Có khả năng sáng tạo, tư duy làm việc độc lập;
Vi tính: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, kỹ năng excel
3. Phẩm chất cá nhân:
Trung thực, tỉ mỉ, chăm chỉ
Chịu được áp lực cao trong công việc
4. Yêu cầu khác:
Có laptop cá nhân để hỗ trợ quá trình làm việc
Không ngại di chuyển (thường xuyên đi công tác các tỉnh miền Tây Nam Bộ)
Độ tuổi: 21 - 35 tuổi

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn KingBio Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Mức lương: LCB 8.000.000 đồng + Thưởng theo năng lực (Thu nhập 8 – 20 triệu đồng)
8.000.000
Hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Công ty
Thời gian thử việc: 2 tháng, được hưởng 85% lương cơ bản trong thời gian thử việc
Thời gian thử việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn KingBio

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 10 Phan Đình Giót, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

