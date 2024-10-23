Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Trung tâm giao dịch MobiFone tại Cần Thơ, Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Trung tâm di động VNSKY – một mảnh ghép của DIGILIFE tập trung vào phát triển mạng di động, hướng tới hoàn thiện hệ sinh thái đa dịch vụ – tiện ích, góp phần đơn giản hóa CUỘC SỐNG SỐ của người Việt.. HIện đang cần tuyển Nhân viên kinh doanh khu vực miền Nam:
- Tìm kiếm, thiết lập và triển khai kênh phân phối đáp ứng các yêu cầu về kinh doanh;
- Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng theo chỉ tiêu doanh số được giao;
- Lập kế hoạch kinh doanh chi tiết dựa trên chỉ tiêu doanh số được giao;
- Tìm kiếm khách hàng, thiết lập mối quan hệ với khách hàng;
- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình xây dựng sản phẩm và chính sách bán hàng
- Hỗ trợ phát triển các kênh bán hàng, xây dựng mạng lưới đại lý bán hàng;
- Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách cũ. Mở rộng lượng khách hàng mới;
- Xây dựng các chương trình bán hàng, truyền thông nhằm phát triển thuê bao di động và các dịch vụ đi kèm tới khách hàng;
- Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu Nam. Độ tuổi từ 25-35 tuổi;
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, thuộc các chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Quản trị kinh doanh;
- Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 02 năm tại vị trí tương đương. Các ứng viên đã từng kinh doanh các dịch vụ, sản phẩm viễn thông là một lợi thế;
- Năng động, chăm chỉ, cầu tiến, biết lắng nghe, có khả năng làm việc nhóm tốt;
- Ngoại hình ưa nhìn, chỉn chu, tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp;
- Giao tiếp tốt, trung thực, tận tâm trong công việc, tư duy nhanh;
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phàn và thuyết phục hợp đồng;
- Có thể đi công tác;

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập:
- Mức lương khoảng từ 10.000.000 - 15.000.000 triệu/tháng (tuỳ theo năng lực)
- Thưởng hiệu quả công việc.
2. Chế độ đãi ngộ:
- Môi trường làm việc trẻ trung năng động, chuyên nghiệp;
- Được tham gia các hoạt động phong trào do Công ty tổ chức: Teambuilding, Nghỉ mát (trong nước và nước ngoài), Year End Party,..
- Được review lương hàng năm, thưởng thành tích dựa theo kết quả đánh giá năm;
- Đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm;
- Được mua gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp (Cho bản thân và gia đình);
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
- Ngày phép: 12 ngày/năm và 6 ngày nghỉ ốm nguyên lương.
3. Trợ cấp:
- Trợ cấp ăn trưa: 40.000đ/bữa, trợ cấp ăn tối: 70.000đ/bữa;
- Ăn sáng miễn phí, bữa ăn nhẹ hàng ngày, ngoài ra có tea-break miễn phí,...
- Phụ cấp trang điểm (Cho lao động nữ: 250.000/tháng);
- Quà tặng cho nhân viên các ngày lễ trong năm.
- Mã giảm giá từ ví VNPAY trị giá 2.000.000vnđ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Toà Hateco Laroma, 4A Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

