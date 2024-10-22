Tuyển Nhân viên kinh doanh Bee Logistics Corporation Pro Company làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: Số 209, Đường 30/4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam., Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới

- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu thuê kho, sử dụng dịch vụ kho, phân phối giao nhận tại 13 tỉnh ĐBCSL (kho ở Cần Thơ) - Đẩy mạnh phát triển dịch vụ phân phối xe tải (2/5/8/10/15 tấn,...)

Tư vấn và cung cấp giải pháp tối ưu cho khách hàng về dịch vụ kho

- Tiếp nhận thông tin từ khách hàng, tư vấn các giải pháp liên quan để hỗ trợ nhu cầu khách hàng - Thực hiện nhận và làm báo giá gửi đến khách hàng/doanh nghiệp,... - Đàm phán và ký hợp đồng với khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ kho

Theo dõi và đánh giá kết quả

- Theo dõi kết quả hoạt động kho/ phân phối giao nhận - Thu thập thông tin đóng góp ý kiến để phát triển hoàn thiện kho - Lưu trữ chứng từ xuất nhập hàng hóa khoa học - Thực hiện các thao tác kết chuyển điều chuyển hàng theo yêu cầu khách hàng - Cập nhật số liệu tồn kho các nghiệp vụ phát sinh khi quản lý yêu cầu

Báo cáo công việc hàng ngày.

- Thống kê số liệu nhập xuất ngày báo cáo cho khách hàng - Báo cáo kết quả hoạt động, doanh số,... cho quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn, Kinh nghiệm:

-Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng chuyên ngành Logistic, vận tải và giao nhận, xuất nhập khẩu.. và các ngành có liên quan khác

- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trở lên ở vị trí trương đương.

-Có tư duy quản lý công việc, sắp xếp thời gian, xử lý tình huống

-Có kiến thức về nghành logistics.

Kỹ năng & Năng lực

- Chịu được áp lực công việc và gắn bó với công ty.

- Có kỹ năng thương lượng, đàm phán.

- Nhanh nhẹn, có khả năng giao tiếp tốt

Tại Bee Logistics Corporation Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Phúc lợi tốt, lương thoả thuận tuỳ theo năng lực.

- Tăng lương và Thưởng hàng năm các ngày lễ (2/9, 1/5, Trung thu, 1/6, Tết Dương, Tết Âm (1-6 tháng lương).

- Phụ cấp cơm trưa, điện thoại

- Khám sức khỏe và đi du lịch hàng năm.

- Bảo hiểm tai nạn 24/24.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của Người lao động theo quy định của Luật lao động

- Cơ hội đào tạo, luân chuyển công việc trong bộ phận trong và ngoài nước, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bee Logistics Corporation Pro Company

