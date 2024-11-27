Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Và Cầm Đồ Đặng Thùy làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

- Quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của phòng ban.

- Xây dựng chiến lược bán hàng, đặt mục tiêu doanh số và theo dõi hiệu quả thực hiện.

- Đàm phán và nhận các hợp đồng mới với khách hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại để nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

- Lập kế hoạch marketing để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ cho thị trường.

- Quản lý và phát triển nhân viên trong phòng ban.