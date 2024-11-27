Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Và Cầm Đồ Đặng Thùy làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Và Cầm Đồ Đặng Thùy
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Và Cầm Đồ Đặng Thùy

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Và Cầm Đồ Đặng Thùy

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ:

- Korea Store, 64 Đường Số 10, Khu dân cư Diệu Hiền, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ, Quận Cái Răng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của phòng ban.
- Xây dựng chiến lược bán hàng, đặt mục tiêu doanh số và theo dõi hiệu quả thực hiện.
- Đàm phán và nhận các hợp đồng mới với khách hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại để nâng cao sự hài lòng của khách hàng.
- Lập kế hoạch marketing để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ cho thị trường.
- Quản lý và phát triển nhân viên trong phòng ban.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có Bằng cấp, Chứng chỉ, Có kinh nghiệm trên 2 năm

Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Và Cầm Đồ Đặng Thùy Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Thỏa Thuận
Được hưởng quyền lợi về BHXH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Và Cầm Đồ Đặng Thùy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Và Cầm Đồ Đặng Thùy

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Và Cầm Đồ Đặng Thùy

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 51H5B đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

