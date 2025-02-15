Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Du Lịch Quốc Tế Hải Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 9 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Du Lịch Quốc Tế Hải Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 9 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Du Lịch Quốc Tế Hải Vân
Ngày đăng tuyển: 15/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/03/2025
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Du Lịch Quốc Tế Hải Vân

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Du Lịch Quốc Tế Hải Vân

Mức lương
5 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 154 Đường Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Quận 12, Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 9 Triệu

Tìm kiếm, khai thác thông tin khách hàng qua các kênh thông tin truyền thông.
Khai thác nhu cầu và thuyết phục khách hàng cơ quan đoàn thể.
Tư vấn, thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm du lịch.
Chủ động , linh hoạt nắm bắt xử lý yêu cầu của khách hàng.

Với Mức Lương 5 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng – Đại Học chuyên ngành Quản trị Lữ Hành – Quản trị Kinh Doanh, Việt Nam Học, Truyền thống báo chí,….
Yêu thích và đam mê tư vấn dịch vụ du lịch
Tự tin, nhiệt huyết, hoạt bát, kỹ năng giao tiếp tốt.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, có khả năng thuyết trình – đàm phán.
Ngoại hình ưa nhìn – năng động là một lợi thế .
Ưu tiên kinh nghiệm 06 tháng – 01 năm làm việc trong môi trường du lịch. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Du Lịch Quốc Tế Hải Vân Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 5.500.000 – 8.500.000 + hoa hồng + Thưởng ( tuần,tháng,.. đạt KPI).
Tổng thu nhập 12.000.000 – 18.000.000 tùy theo năng lực
Được xét tăng lương nếu đạt KPI
Chế độ BHYT/BHXH theo chính sách nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Du Lịch Quốc Tế Hải Vân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Du Lịch Quốc Tế Hải Vân

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Du Lịch Quốc Tế Hải Vân

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 154 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

