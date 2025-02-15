Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Du Lịch Quốc Tế Hải Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 9 Triệu

Mức lương 5 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 154 Đường Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Quận 12, Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 9 Triệu

Tìm kiếm, khai thác thông tin khách hàng qua các kênh thông tin truyền thông.

Khai thác nhu cầu và thuyết phục khách hàng cơ quan đoàn thể.

Tư vấn, thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm du lịch.

Chủ động , linh hoạt nắm bắt xử lý yêu cầu của khách hàng.

Với Mức Lương 5 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng – Đại Học chuyên ngành Quản trị Lữ Hành – Quản trị Kinh Doanh, Việt Nam Học, Truyền thống báo chí,….

Yêu thích và đam mê tư vấn dịch vụ du lịch

Tự tin, nhiệt huyết, hoạt bát, kỹ năng giao tiếp tốt.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, có khả năng thuyết trình – đàm phán.

Ngoại hình ưa nhìn – năng động là một lợi thế .

Ưu tiên kinh nghiệm 06 tháng – 01 năm làm việc trong môi trường du lịch. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Du Lịch Quốc Tế Hải Vân Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 5.500.000 – 8.500.000 + hoa hồng + Thưởng ( tuần,tháng,.. đạt KPI).

Tổng thu nhập 12.000.000 – 18.000.000 tùy theo năng lực

Được xét tăng lương nếu đạt KPI

Chế độ BHYT/BHXH theo chính sách nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Du Lịch Quốc Tế Hải Vân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin