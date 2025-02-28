Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH ĐỊA ỐC TRƯỜNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 500 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH ĐỊA ỐC TRƯỜNG PHÁT
Mức lương
50 - 500 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
25 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: NVKD
- TPKD
- GĐKD, Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 50 - 500 Triệu
Tìm kiếm, khai thác và tư vấn cho các khách hàng tiềm năng có nhu cầu mua/đầu tư Bất động sản.
Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng để thực hiện các giao dịch mua bán, chăm sóc khách hàng trước và sau khi bán hàng.
Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường bất động sản và đa dạng hóa kiến thức cá nhân.
Phối hợp với các bộ phận trong công ty để cùng thực hiện các công việc chung.
Với Mức Lương 50 - 500 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chấp nhận sinh viên thực tập năm cuối, đang chờ bằng và sinh viên mới ra trường.
Chăm chỉ, nhiệt tình, có đam mê kinh doanh và kiếm tiền, yêu thích kinh doanh bất động sản.
Có trách nhiệm với công việc, không ngại khó khăn thử thách.
Có kinh nghiệm là một lợi thế, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo 1- 1 miễn phí.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH ĐỊA ỐC TRƯỜNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 50 - 500 triệu VND
Lương cứng: 8 - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH ĐỊA ỐC TRƯỜNG PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
