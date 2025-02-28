Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH ĐỊA ỐC TRƯỜNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 500 Triệu

Mức lương 50 - 500 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 25 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: NVKD - TPKD - GĐKD, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 50 - 500 Triệu

Tìm kiếm, khai thác và tư vấn cho các khách hàng tiềm năng có nhu cầu mua/đầu tư Bất động sản.

Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng để thực hiện các giao dịch mua bán, chăm sóc khách hàng trước và sau khi bán hàng.

Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường bất động sản và đa dạng hóa kiến thức cá nhân.

Phối hợp với các bộ phận trong công ty để cùng thực hiện các công việc chung.

Với Mức Lương 50 - 500 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chấp nhận sinh viên thực tập năm cuối, đang chờ bằng và sinh viên mới ra trường.

Chăm chỉ, nhiệt tình, có đam mê kinh doanh và kiếm tiền, yêu thích kinh doanh bất động sản.

Có trách nhiệm với công việc, không ngại khó khăn thử thách.

Có kinh nghiệm là một lợi thế, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo 1- 1 miễn phí.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH ĐỊA ỐC TRƯỜNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 50 - 500 triệu VND

Lương cứng: 8 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH ĐỊA ỐC TRƯỜNG PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin