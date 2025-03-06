Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà Sun Square, 21 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Tư vấn khách hàng về khóa học, chương trình học của công ty.

Liên hệ gọi điện thoại, gửi email cung cấp thông tin cho khách hàng đang quan tâm và tìm hiểu sau buổi hội thảo.

Liên hệ gọi điện thoại, gửi email cung cấp thông tin cho khách hàng đang quan tâm và tìm hiểu sau buổi hội thảo.

sau buổi hội thảo.

Phối hợp cùng các phòng ban khi có sự kiện của công ty.

Phát triển doanh số bằng cách tìm kiếm, thực hiện các cuộc gọi tới các khách hàng cá nhân, trung tâm, trường học tìm hiểu nhu cầu và tư vấn về khóa học.

Phát triển doanh số bằng cách tìm kiếm, thực hiện các cuộc gọi tới các khách hàng cá nhân, trung

tâm, trường học tìm hiểu nhu cầu và tư vấn về khóa học.

Hỗ trợ đội nhóm ( mỗi nhóm 8-10 thành viên ) hoàn thành các kế hoạch và chỉ tiêu chung

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Trung cấp trở lên.

Kinh nghiệm: Không yêu cầu (Có kinh nghiệm về bán hàng, tư vấn, CSKH lĩnh vực giáo dục là một lợi thế)

Hoạt ngôn, nhanh nhẹn, chăm chỉ.

Biết sử dụng cơ bản máy tính văn phòng

Ngoại hình ưa nhìn là 1 lợi thế, tự tin giao tiếp

Chịu được áp lực công việc.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

LƯƠNG: 6 – 7 – 8 – 9TR (tùy kinh nghiệm) + HOA HỒNG: 1 – 7% (NHÂN TRỰC TIẾP THEO DOANH SỐ ĐẠT ĐƯỢC)

Đồng nghiệp và sếp nhiệt tình hỗ trợ, "cầm tay chỉ việc"

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp, tạo cơ hội cho người trẻ khởi nghiệp.

Đào tạo bài bản từ kĩ năng mềm đến kĩ năng chuyên môn miễn phí tại công ty từ các chuyên gia hàng đầu

Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Thu nhập đánh giá đúng năng lực cá nhân và cạnh tranh trên thị trường (Thưởng doanh số từ 1-7% nhân trực tiếp theo doanh số đạt được)

Nhiều hoạt động teambuilding, sinh nhật, tea times... để gắn kết tinh thần.

Được chọn địa điểm làm việc gần nơi bạn sinh sống, học tập.

Được cung cấp máy tính, điện thoại,…phục vụ cho công việc.

Được hưởng các chế độ phúc lợi (sinh nhật, hiếu , hỷ, thai sản, du lịch...) theo quy định của luật LĐ.

Được làm việc trong môi trường giáo dục quốc tế năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp, tạo cơ hội cho người trẻ khởi nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

