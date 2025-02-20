Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HIỆU CHUẨN LTA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH HIỆU CHUẨN LTA VIỆT NAM
- Hà Nội: Phụ cấp ăn ca, thăm quan du lịch hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ phép, sinh nhật, người nhà ốm đau….
- Văn hóa công ty chuyên nghiệp, năng động và nhiều cơ hội phát triển. Môi trường làm việc toàn người trẻ
- Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng và sale dịch vụ hiệu chuẩn, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 20 Triệu
+ Báo giá, hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng.
+ Quản lý, chăm sóc khách hàng cũ, duy trì và phát triển mối quan hệ lâu dài
+ Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực bán thiết bị.
+ Tư vấn, giới thiệu sản phẩm, giải pháp và dịch vụ phù hợp với nhu cầu khách hàng
+ Lập kế hoạch và chiến lược bán hàng, đàm phán và ký kết hợp đồng
+ Báo cáo kết quả công việc cho cấp quản lý
Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên (Kể cả sinh viên mới ra trường)
- Độ tuổi: 21 – 35 tuổi - Có kỹ năng giao tiếp tốt, chăm sóc khách hàng và đi gặp khách hàng…..
- Tin học văn phòng cơ bản
- Năng động, nhiệt huyết, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
- Tiếng Anh và Tiếng Trung là lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH HIỆU CHUẨN LTA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 6 - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HIỆU CHUẨN LTA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
