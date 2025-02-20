Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HIỆU CHUẨN LTA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phụ cấp ăn ca, thăm quan du lịch hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ phép, sinh nhật, người nhà ốm đau…. - Văn hóa công ty chuyên nghiệp, năng động và nhiều cơ hội phát triển. Môi trường làm việc toàn người trẻ - Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng và sale dịch vụ hiệu chuẩn, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

+ Báo giá, hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng.

+ Quản lý, chăm sóc khách hàng cũ, duy trì và phát triển mối quan hệ lâu dài

+ Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực bán thiết bị.

+ Tư vấn, giới thiệu sản phẩm, giải pháp và dịch vụ phù hợp với nhu cầu khách hàng

+ Lập kế hoạch và chiến lược bán hàng, đàm phán và ký kết hợp đồng

+ Báo cáo kết quả công việc cho cấp quản lý

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Số lượng: 5 người

- Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên (Kể cả sinh viên mới ra trường)

- Độ tuổi: 21 – 35 tuổi - Có kỹ năng giao tiếp tốt, chăm sóc khách hàng và đi gặp khách hàng…..

- Tin học văn phòng cơ bản

- Năng động, nhiệt huyết, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

- Tiếng Anh và Tiếng Trung là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH HIỆU CHUẨN LTA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 6 - 20 triệu VND

Lương cứng: 6 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HIỆU CHUẨN LTA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.