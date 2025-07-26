Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Thương mại CITA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 50 Triệu

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Thương mại CITA GROUP
Ngày đăng tuyển: 26/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/08/2025
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Thương mại CITA GROUP

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Thương mại CITA GROUP

Mức lương
4 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: An Phú Shop Villa

- Dương Nội

- Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 50 Triệu

Tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng
- Tìm kiếm KH qua nhiều kênh khác nhau để xây dựng hệ thống KH tiềm năng.
- Chủ động liên hệ với KH để giới thiệu các sản phẩm dịch vụ, chương trình ưu đãi.
- Gửi thông tin dịch vụ qua mail, zalo... để KH tham khảo, giải đáp các thắc mắc từ KH.
- Sử dụng các kỹ năng để đàm phán, thuyết phục KH sử dụng sản phẩm dịch vụ của Công ty.
- Tiến hành thủ tục ký kết hợp đồng với những KH đồng ý mua sản phẩm dịch vụ.
Chăm sóc khách hàng
- Chủ động liên hệ với các KH đang sử dụng sản phẩm, dịch vụ để nắm tình hình, phát triển mối quan hệ tốt đẹp với KH.
- Kịp thời hỗ trợ, giải đáp các yêu cầu, phàn nàn từ KH.
Triển khai thực hiện hợp đồng
- Làm file báo giá, soạn thảo, ký hợp đồng.
- Sau khi đã chốt hợp đồng với KH, nhân viên kinh doanh phối hợp với các bộ phận liên quan triển khai thực hiện hợp đồng.
- Giám sát quá trình triển khai hợp đồng, chất lượng dịch vụ để KH nhận được những giá trị tốt nhất.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan khắc phục nhanh các vấn đề phát sinh trong quá trình KH sử dụng sản phẩm dịch vụ.
Các công việc khác
- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu từ Quản lý, cấp trên.

Với Mức Lương 4 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường CĐ, ĐH, THPT.
- Nhanh nhẹn, chủ động, cầu tiến, trách nhiệm.
- Không nói ngọng, tác phong lịch sự, chỉn chu
- Có laptop + xe , biết sử dụng MXH: Facebook, tiktok, zalo, ...
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm nội thất, BĐS...

Tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Thương mại CITA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 4-10 triệu + % doanh số + thưởng => Không giới hạn (tùy năng lực)
- Thưởng nóng, thưởng best seller, thưởng quý, thưởng nhóm.
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
- Lương tháng thứ 13, các khoản thưởng khác (theo năng lực)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Thương mại CITA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Thương mại CITA GROUP

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Thương mại CITA GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: KDT Geleximco - Lê Trọng Tấn - Hà Đông - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

