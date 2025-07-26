Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Thương mại CITA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 50 Triệu

Mức lương 4 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: An Phú Shop Villa - Dương Nội - Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 50 Triệu

Tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng

- Tìm kiếm KH qua nhiều kênh khác nhau để xây dựng hệ thống KH tiềm năng.

- Chủ động liên hệ với KH để giới thiệu các sản phẩm dịch vụ, chương trình ưu đãi.

- Gửi thông tin dịch vụ qua mail, zalo... để KH tham khảo, giải đáp các thắc mắc từ KH.

- Sử dụng các kỹ năng để đàm phán, thuyết phục KH sử dụng sản phẩm dịch vụ của Công ty.

- Tiến hành thủ tục ký kết hợp đồng với những KH đồng ý mua sản phẩm dịch vụ.

Chăm sóc khách hàng

- Chủ động liên hệ với các KH đang sử dụng sản phẩm, dịch vụ để nắm tình hình, phát triển mối quan hệ tốt đẹp với KH.

- Kịp thời hỗ trợ, giải đáp các yêu cầu, phàn nàn từ KH.

Triển khai thực hiện hợp đồng

- Làm file báo giá, soạn thảo, ký hợp đồng.

- Sau khi đã chốt hợp đồng với KH, nhân viên kinh doanh phối hợp với các bộ phận liên quan triển khai thực hiện hợp đồng.

- Giám sát quá trình triển khai hợp đồng, chất lượng dịch vụ để KH nhận được những giá trị tốt nhất.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan khắc phục nhanh các vấn đề phát sinh trong quá trình KH sử dụng sản phẩm dịch vụ.

Các công việc khác

- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu từ Quản lý, cấp trên.

Với Mức Lương 4 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường CĐ, ĐH, THPT.

- Nhanh nhẹn, chủ động, cầu tiến, trách nhiệm.

- Không nói ngọng, tác phong lịch sự, chỉn chu

- Có laptop + xe , biết sử dụng MXH: Facebook, tiktok, zalo, ...

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm nội thất, BĐS...

Tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Thương mại CITA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 4-10 triệu + % doanh số + thưởng => Không giới hạn (tùy năng lực)

- Thưởng nóng, thưởng best seller, thưởng quý, thưởng nhóm.

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

- Lương tháng thứ 13, các khoản thưởng khác (theo năng lực)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Thương mại CITA GROUP

