Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NỘI THẤT MINH PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

+ Phụ trách và phản hồi tin nhắn, bình luận trên các nền tảng mạng xã hội

+ Giới thiệu và tư vấn sản phẩm nội thất phù hợp với nhu cầu khách hàng, giải đáp các thắc mắc liên quan đến thiết kế, chất liệu, chất lượng, giá cả, và các chính sách sau bán

+ Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quá trình giao nhận sản phẩm diễn ra đúng thời gian

+ Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm và xử lý các vấn đề phát sinh sau bán hàng

+ Tiếp nhận và báo cáo quản lý các khiếu nại liên quan đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hoặc thời gian giao hàng của khách hàng

+ Chủ động tìm kiếm và xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng qua các kênh

+ Báo cáo số liệu bán hàng và các thông tin liên quan theo định kỳ cho quản lý

+ Theo dõi và cập nhật các xu hướng sản phẩm sofa thịnh hành, thị hiếu khách hàng và thông tin thị trường để tư vấn hiệu quả và đưa ra các đề xuất cải thiện chiến lược kinh doanh

+ Phụ trách quản lý tài sản, cảnh quan showroom

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu và sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sales, bán hàng

+ Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

+ Giao tiếp tốt, linh hoạt trong xử lý tình huống

+ Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chủ động, có trách nhiệm trong công việc

+ Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

+ Có ngoại hình sáng, sức khỏe tốt

+ Sử dụng tốt các công cụ tin học văn phòng cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT MINH PHONG Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập cạnh tranh, theo hiệu quả công việc: 8 - 15 triệu đồng/tháng

+ Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp

+ Cấp đầy đủ các trang thiết bị trong quá trình làm việc

+ Môi trường làm việc năng động và thân thiện

+ Không gian showroom lịch sự, sang trọng tại tòa nhà văn phòng hạng A

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT MINH PHONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin