Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KL EDU làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 6 - 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KL EDU
Mức lương
6 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đắk Lắk:
- 45 Mai Hắc Đế,Đắk Lắk
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 6 Triệu
- Tư vấn thông tin khóa học, quản lý thông tin học viên
- Hướng dẫn thủ tục kiểm tra, đánh giá, xếp lớp
- Theo dõi tiến độ học tập của học sinh, trao đổi với phụ huynh học sinh
- Phối hợp với các bộ phận khác hoàn thành công việc
Với Mức Lương 6 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên Cử Nhân chuyên ngành Tiếng Anh
- Hoạt bát, năngđộng.
- Ngoại hìnhưa nhìn, giọng nói dễ nghe
Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KL EDU Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương chính: 6.000.000 VNĐ
BHXH: theo quy định của nhà nước
Thưởng Lễ,Tết theo quy định của TT
Team Building, nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước và của TT
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KL EDU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
