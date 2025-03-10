Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KL EDU làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 6 - 6 Triệu

Mức lương 6 - 6 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: - 45 Mai Hắc Đế,Đắk Lắk

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 6 Triệu

- Tư vấn thông tin khóa học, quản lý thông tin học viên

- Hướng dẫn thủ tục kiểm tra, đánh giá, xếp lớp

- Theo dõi tiến độ học tập của học sinh, trao đổi với phụ huynh học sinh

- Phối hợp với các bộ phận khác hoàn thành công việc

Với Mức Lương 6 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên Cử Nhân chuyên ngành Tiếng Anh

- Hoạt bát, năngđộng.

- Ngoại hìnhưa nhìn, giọng nói dễ nghe

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KL EDU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương chính: 6.000.000 VNĐ

BHXH: theo quy định của nhà nước

Thưởng Lễ,Tết theo quy định của TT

Team Building, nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước và của TT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KL EDU

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KL EDU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.