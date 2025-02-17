Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Việt Nam Wacoal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Việt Nam Wacoal
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Toàn khu vực,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
-Tư vấn và bán hàng cho khách tại cửa hàng.
-Quản lý hàng hóa và tiền bán hàng trong phạm vi cửa hàng.
-Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
- Địa điểm làm việc tại khu vực Hồ Chí Minh sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ, từ đủ 18 tuổi
- Tốt nghiệp trung học phổ thông
- Kỹ năng sử dụng máy tính, Word, Excel cơ bản
Tại Công Ty TNHH Việt Nam Wacoal Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian làm việc: Làm việc theo ca, 6 ngày/ tuần (1 ngày nghỉ hàng tuần)
- 1 ngày phép năm/tháng
- Thưởng và hoa hồng theo chế độ của công ty
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động quy định (ngày nghỉ hàng tuần, phép năm, BHXH, BHYT, BHTN,...) và các phúc lợi khác của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Việt Nam Wacoal
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
