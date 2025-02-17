Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Việt Nam Wacoal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Toàn khu vực,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

-Tư vấn và bán hàng cho khách tại cửa hàng.

-Quản lý hàng hóa và tiền bán hàng trong phạm vi cửa hàng.

-Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

- Địa điểm làm việc tại khu vực Hồ Chí Minh sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, từ đủ 18 tuổi

- Tốt nghiệp trung học phổ thông

- Kỹ năng sử dụng máy tính, Word, Excel cơ bản

Tại Công Ty TNHH Việt Nam Wacoal Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Làm việc theo ca, 6 ngày/ tuần (1 ngày nghỉ hàng tuần)

- 1 ngày phép năm/tháng

- Thưởng và hoa hồng theo chế độ của công ty

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động quy định (ngày nghỉ hàng tuần, phép năm, BHXH, BHYT, BHTN,...) và các phúc lợi khác của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Việt Nam Wacoal

