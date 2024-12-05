Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Một Thành Viên Trần Hân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 96 đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

· Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc và phát triển các khách hàng cũ;

· Khai thác tối đa khả năng mua hàng của khách, ngoài các mặt hàng khách đang mua thì giới thiệu thêm khách hàng các sản phẩm chủ lực của công ty;

· Thương lượng giá với khách hàng, sau khi chốt giá thì làm hợp đồng;

· Theo dõi nắm bắt thông tin tình hình sản xuất để có cơ sở làm việc với khách hàng;

· Theo dõi công nợ và phối hợp với kế toán nhắc nhở khách hàng thanh toán công nợ;

· Hiểu rõ và thuộc tính năng, bao bì, giá, ưu nhược điểm của sản phẩm, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh;

· Phối hợp với các phòng ban liên quan giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan tới đơn hàng;

· Giải quyết các khiếu nại phát sinh (nếu có) của khách hàng;

· Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về kết quả công việc và những vấn đề khác liên quan theo yêu cầu của Trường phòng và Giám đốc;

· Một số công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng kinh doanh.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Có kinh nghiệm kinh doanh xuất khẩu là lợi thế (ứng viên chưa có nhiều kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

· Ưu tiên thành thạo Tiếng Trung phổ thông.

· Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt, có khả năng chịu áp lực công việc

· Siêng năng, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty TNHH Một Thành Viên Trần Hân Thì Được Hưởng Những Gì

· Lương theo năng lực + hoa hồng (Từ 10 Triệu)

· Tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định, tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động

· Thưởng các dịp lễ, tết, sinh nhật,…

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến sáng Thứ 7 (8h – 12h & 13h – 17h)

· Nơi làm việc: 96 đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Một Thành Viên Trần Hân

