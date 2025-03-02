Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đào Tạo Hanex làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: - 85 Nguyễn Thái Học, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc

- Tư vấn, hỗ trợ học viên và phụ huynh để hoàn tất quá trình đăng ký nhập học.

- Thu học phí và cập nhật thông tin thanh toán của học viên lên hệ thống.

- Cập nhật và quản lý thông tin học viên trong suốt khóa học.

- Chăm sóc và hỗ trợ học viên các vấn đề liên quan trong khóa học: gửi sách cho học viên, đăng ký lịch thi, giải đáp thắc mắc của học viên về chương trình đào tạo...

- Trao đổi và thông báo kịp thời với giáo viên và trợ giảng về các vấn đề của học viên.

- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

- Ứng viên có khoảng 1 năm kinh nghiệm về tư vấn, ưu tiên ứng viên đã từng tư vấn các khóa học tiếng anh.

- Khả năng nắm bắt tâm lý thuyết phục khách hàng

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đào Tạo Hanex Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia miễn phí hoặc hỗ trợ học phí các lớp học nâng cao;

- Được đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn thường xuyên và miễn phí bởi các chuyên gia giáo dục trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đào Tạo Hanex

