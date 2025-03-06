Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Kỹ Thuật Âm Thanh Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Kỹ Thuật Âm Thanh Việt
- Hà Nội:
- Số 12A6 Đầm Trấu, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng
- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng
- Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại
- Tìm kiến nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có thể đi thị trường.
- - Nhiệt tình với công việc (chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sale ( có kinh nghiệm về âm thanh là 1 lợi thế)
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Kỹ Thuật Âm Thanh Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Phúc lợi khác:
- BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động, lương tháng thứ 13, các chế độ theo qui định của nhà nước.
- Tham quan, nghỉ mát hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Kỹ Thuật Âm Thanh Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
