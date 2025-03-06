Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Kỹ Thuật Âm Thanh Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 12A6 Đầm Trấu, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng

- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng

- Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại

- Tìm kiến nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có máy tính xách tay

- Có thể đi thị trường.

- - Nhiệt tình với công việc (chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sale ( có kinh nghiệm về âm thanh là 1 lợi thế)

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Kỹ Thuật Âm Thanh Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Lương cơ bản (7-10 triệu/ tháng) + thưởng doanh số

Phúc lợi khác:

- BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động, lương tháng thứ 13, các chế độ theo qui định của nhà nước.

- Tham quan, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Kỹ Thuật Âm Thanh Việt

