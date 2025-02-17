Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ TRUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ TRUNG
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ TRUNG

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ TRUNG

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 15 triệu

- 20 triệu BHXH đầy đủ Thưởng lễ Tết, du lịch, tháng 13, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

- Lập kế hoạch thực hiện tìm kiếm, phát triển khách hàng tiềm năng tháng/quý/năm.
- Xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng thông qua các kênh như: mạng xã hội, hội chợ triển lãm, giới thiệu, tìm kiếm trực tuyến,...
- Liên hệ, gặp gỡ và tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ của công ty.
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng.
- Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh.
- Thực hiện các hoạt động bán hàng như: giới thiệu sản phẩm, tư vấn, đàm phán giá cả, ký kết hợp đồng.
- Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh để đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả.
- Thu thập thông tin về nhu cầu thị trường, xu hướng mới để cập nhật sản phẩm và dịch vụ.
- Lập báo cáo về hoạt động kinh doanh, kết quả bán hàng, tình hình thị trường theo tuần – tháng – quý – năm hoặc theo yêu cầu công việc
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đại học/cao đẳng (ngành kinh tế, Kỹ thuật hoặc các ngành liên quan. ...)
- Hiểu biết cơ bản về ngành cơ điện: điều hòa,điện, nước...
- Hiểu biết về kinh doanh, tâm lý khách hàng

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ TRUNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 30 - 40 triệu VND
Lương cứng: 15 - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ TRUNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ TRUNG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ TRUNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Hà Trung

