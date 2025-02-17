Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ TRUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ TRUNG
- Hà Nội: 15 triệu
- 20 triệu BHXH đầy đủ Thưởng lễ Tết, du lịch, tháng 13, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 40 Triệu
- Lập kế hoạch thực hiện tìm kiếm, phát triển khách hàng tiềm năng tháng/quý/năm.
- Xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng thông qua các kênh như: mạng xã hội, hội chợ triển lãm, giới thiệu, tìm kiếm trực tuyến,...
- Liên hệ, gặp gỡ và tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ của công ty.
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng.
- Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh.
- Thực hiện các hoạt động bán hàng như: giới thiệu sản phẩm, tư vấn, đàm phán giá cả, ký kết hợp đồng.
- Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh để đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả.
- Thu thập thông tin về nhu cầu thị trường, xu hướng mới để cập nhật sản phẩm và dịch vụ.
- Lập báo cáo về hoạt động kinh doanh, kết quả bán hàng, tình hình thị trường theo tuần – tháng – quý – năm hoặc theo yêu cầu công việc
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Hiểu biết cơ bản về ngành cơ điện: điều hòa,điện, nước...
- Hiểu biết về kinh doanh, tâm lý khách hàng
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ TRUNG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 15 - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ TRUNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
