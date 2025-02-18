Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI
- Hà Nội: Từ 15
- 35 triệu/tháng + % Giá trị hợp đồng dự án
- Lương tháng 13
- Các khoản thưởng hoàn thành dự án, thưởng công tác vượt tiến độ.
- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty.
- Phụ cấp nhà ở; xăng xe đi lại khi đi công tác.
- Được ký hợp đồng dài hạn tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
- Xét nâng lương hàng năm dựa vào hiệu quả công việc.
- Công ty tổ chức đi du lịch thường niên.
- Được hỗ trợ chia sẻ khó khăn trong cuộc sống
- Các hoạt động ngoại khóa, thể thảo, offline, hiếu hỉ, sinh nhật, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 35 Triệu
- Có kinh nghiệm kinh doanh về thiết bị nguồn dự phòng UPS, máy phát điện, ắc quy, bộ sạc ắc quy, thiết bị điện thông minh.
- Tham gia xây dựng dự án, hồ sơ dự thầu.
- Tham gia thương thảo, đàm phán với khách hàng
- Cập nhật kiến thức về sản phẩm, nâng cao kỹ năng bán hàng
- Báo giá, hỗ trợ khách hàng về thông tin, kỹ thuật, chính sách.
- Chăm sóc khách hàng cũ, mở rộng quan hệ với khách hàng mới
- Tham gia các buổi tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
- Phối hợp các đơn vị trong công tác hỗ trợ, triển khai dự án.
- Đề xuất ý tưởng tìm kiếm KH tiềm năng, phát triển thị trường.
- Đề xuất thiết bị, công nghệ mới cho phát triển sản phẩm doanh nghiệp.
Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên những người học ngành kỹ thuật điện.
- Độ tuổi: 25 - 40 tuổi
- Trình độ cao đẳng trở lên.
- Ngoại hình ưa nhìn.
- Ưu tiên các ứng cử viên có ý chí phấn đấu trở thành Giám đốc công ty thành viên.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI
