Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Dưới 1 năm

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Từ 15

- 35 triệu/tháng + % Giá trị hợp đồng dự án

- Lương tháng 13

- Các khoản thưởng hoàn thành dự án, thưởng công tác vượt tiến độ.

- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty.

- Phụ cấp nhà ở; xăng xe đi lại khi đi công tác.

- Được ký hợp đồng dài hạn tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

- Xét nâng lương hàng năm dựa vào hiệu quả công việc.

- Công ty tổ chức đi du lịch thường niên.

- Được hỗ trợ chia sẻ khó khăn trong cuộc sống

- Các hoạt động ngoại khóa, thể thảo, offline, hiếu hỉ, sinh nhật, Quận Hoàng Mai