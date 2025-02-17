Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DAESANG ĐỨC VIỆT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DAESANG ĐỨC VIỆT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DAESANG ĐỨC VIỆT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DAESANG ĐỨC VIỆT Pro Company

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DAESANG ĐỨC VIỆT Pro Company

Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: sinh nhật, ốm dài ngày, cưới hỏi, mừng thọ (tứ thân phụ mẫu), ma chay (người thân) ...

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Bán hàng trực tiếp trên tuyến: chăm sóc,bổ sung hàng hóa, hỗ trợ luân chuyển date cho khách hàng. Đảm bảo các điểm bán được bổ sung hàng kịp thời không bị thiếu hàng.Chịu trách nhiệm thu tiền những đơn hàng mình giao.Chịu trách nhiệm hoàn thành doanh số trên tuyến bán hàng được giao
Triển khai các chương trình khuyến mại, chiết khấu của công ty đến khách hàng.
Nắm rõ tất cả các mã hàng đang bán (cũ lẩn mới) về thành phần,chất lượng, giá cả...
Nắm tốt các kỷ năng về sản phẩm: màu sắc, quy cách đóng gói sản phẩm, kiểu dáng, giá cả, bao bì, dịch vụ chăm sóc khách hàng.
Bảo Quản Hàng Hoá: Các nhân viên có nhiệm vụ luôn chăm chút hàng hoá, giữ gìn vệ sinh sản phẩm, hướng dẫn khách hàng xem, kiểm tra sản phẩm đúng cách. Báo cáo ngay với cửa hàng khi phát hiện ra các hiện tượng mất mát, cố ý phá hoại sản phẩm.
Trưng Bày hàng hoá: Chăm sóc đảm bảo khách hàng bảo quản trong tủ đúng nhiệt độ quy định, sắp xếp hàng hóa trong tủ bảo quản sao cho bắt mắt, tiện lợi để người mua hàng dễ lấy nhất
Triển khai các vật dụng dụng cụ bán hàng hỗ trợ cho khách hàng.
Phối hợp triển khai các chương trình sampling, comado...của công ty theo kế hoạch từng vùng do Trưởng chi nhánh điều động
Tham gia các hoạt động liên quan đến bán hàng do sự điều động của công ty, trưởng bộ phận

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm
Ưu tiên có kinh nghiệm làm sale thị trường và bán hàng
Nhanh nhẹn chăm chỉ, sức khoẻ tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DAESANG ĐỨC VIỆT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 6 - 15 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DAESANG ĐỨC VIỆT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DAESANG ĐỨC VIỆT Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN DAESANG ĐỨC VIỆT Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12, Tòa nhà IC Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

