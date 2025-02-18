Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Nội Thất DH Home làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: + Làm việc tại Nội thất DH HOME, các bạn sẽ được cơ hội học hỏi, phát huy năng lực và thể hiện bản thân. + Môi trường làm việc lý tưởng, chuyên nghiệp, quy trình rõ ràng. + Cơ hội làm việc với các đối tác lớn tại dự án cao cấp và khách hàng thượng lưu. + Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hòa đồng. + Được tham gia bảo hiểm theo quy định của Luật lao động; + Lộ trình thăng tiến rõ ràng, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 25 Triệu

+ Khai thác, tìm kiếm, gặp gỡ khách hàng tiềm năng có nhu cầu thiết kế, thi công nội thất.

+ Tiếp nhận thông tin, tư vấn và chăm sóc khách hàng, tạo báo giá chốt hợp đồng.

+ Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng...;

+ Làm hồ sơ nghiệm thu, quyết toán, theo dõi và thu hồi công nợ khách hàng.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Độ tuổi: 23-35 tuổi

+ Trình độ Cao đẳng trở lên (chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế thương mại, Marketting, Nội thất, Kiến Trúc, Xây Dựng và các chuyên ngành liên quan là 1 lợi thế)

+ Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc, làm việc độc lập

+ Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh Nội Thất, kỹ năng Marketing

+ Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán và chốt đơn tốt.

Tại Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Nội Thất DH Home Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 25 triệu VND

Lương cứng: 6 - 10 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Nội Thất DH Home

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Nội Thất DH Home

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.