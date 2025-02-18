Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚ NHUẬN FOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trái cây nhập khẩu, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Xây dựng kế hoạch bán hàng, công tác chuẩn bị về hồ sơ, báo giá..

- Thực hiện công tác chào hàng các sản phẩm theo kế hoạch hàng hoá nhập khẩu của

công ty theo chỉ đạo của Quản lý bộ phận.

- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn để tổ chức vận hành hoạt động giao hàng và

hoàn thiện chứng từ thanh toán.

- Thường xuyên đi thị trường để thu thập thông tin các sản phẩm công ty kinh doanh để

có những đề xuất về chiến lược kinh doanh, hoạt động marketing, truyền thông..

- Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm: Đề ra các phương án, giải pháp hiệu quả nhằm thúc đẩy

quá trình tiêu thụ hàng hóa của công ty đạt mục tiêu đặt ra..

- Cập nhật giá bán cho siêu thị hằng ngày

- Hoàn thiện hồ sơ chào thàng theo từng mã hàng: hợp đồng, tờ khai hải quan, kiểm dịch

thực vật..

- Cập nhật chất lượng hàng, tồn kho hàng ngày để có các biện pháp xử lý kịp thời để

tránh không giao được hàng hay hàng bị trả về và đẩy hàng đi nhanh chóng.

- Phối hợp với Phòng XNK để lấy các chứng từ tờ khai thông quan và kiểm dịch

- Làm hồ sơ giấy tờ giao Siêu thị khi có đơn hàng (hồ sơ bao gồm: PO, tờ khai và kiểm

dịch, phiếu giao hàng)

- Các công việc theo sự yêu cầu của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm về ngành dịch vụ, bán buôn, bán lẻ, thị trường....

- Nhanh nhẹn, trung thực, trách nhiệm cao với công việc.

- Yên nghề, nhiệt tình, ham học hỏi, có chí cầu tiến.

- Gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚ NHUẬN FOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 13 triệu VND

Lương cứng: 10 - 13 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚ NHUẬN FOOD

