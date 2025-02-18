Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TITAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 18 - 25 triệu +doanh số Hỗ trợ ăn trưa, xăng xe, điện thoại. Hỗ trợ đầy đủ phương tiện, quyền lợi khi đi công tác, gặp gỡ đối tác, khách hàng. Có chế độ xét tăng lương theo năng lực hàng năm Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy địn, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và các dự án mới.

- Duy trì và thiết lập mối quan hệ khách hàng truyền thống của công ty.

- Tư vấn chuyên môn và kiến thức sản phẩm đến khách hàng và giúp khách hàng chọn lựa sản phẩm thích hợp.

- Báo giá, đàm phán các điều khoản liên quan với khách hàng.

- Trực tiếp thực hiện hợp đồng và theo dõi tiến trình thực hiện hợp đồng như: thủ tục giao hàng, xuất hóa đơn, kiểm tra chất lượng sản phẩm, tiến trình thanh toán.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành kỹ thuật Cơ điện tử, Cơ khí, tự động hóa, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh,...

- Có kỹ năng phát triển thị trường và bán hàng kỹ thuật.

- Có khả năng làm việc theo nhóm, chịu được áp lực công việc, sẵn sàng đi công tác, có sức khoẻ tốt

- Biết lái xe oto là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TITAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 35 triệu VND

Lương cứng: 15 - 20 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TITAN VIỆT NAM

