Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TÂM PHÁT CORPORATION VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 5tr + phụ cấp 1.5tr Hoa hồng bán hàng theo tháng, năm hấp dẫn Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện. Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trên các nền tảng mạng xã hội.

Thực hiện tư vấn khách hàng và hỗ trợ đại lý trong quá trình hợp tác.

Thực hiện theo dõi và thu hồi công nợ khách hàng đang quản lý theo quy định.

Phân tích thị trường và đưa ra các đề xuất nhằm tăng doanh thu và hiệu quả kinh doanh.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Nắm vững các kỹ năng bán hàng, đàm phán và thương lượng.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm tốt.

Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc cao.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ bán hàng online (ví dụ: Zalo, Facebook...).

KHÔNG YÊU CẦU LAPTOP

Tại CÔNG TY TNHH TÂM PHÁT CORPORATION VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 25 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÂM PHÁT CORPORATION VIỆT NAM

