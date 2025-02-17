Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD ĐẠI ĐÔNG DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Được hưởng mức lương cạnh tranh, thưởng doanh số hấp dẫn. Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ. Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp. Có cơ hội thăng tiến trong công việc. Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có)., Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các kênh như: mạng xã hội, tham gia các sự kiện xây dựng, giới thiệu,...

Liên hệ, tư vấn và giới thiệu các sản phẩm vật liệu xây dựng của công ty đến khách hàng.

Thực hiện báo giá, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

Theo dõi quá trình giao hàng và thanh toán với khách hàng.

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh.

Báo cáo công việc định kỳ cho quản lý.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm của công ty.

Cập nhật thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kinh tế, xây dựng hoặc các ngành nghề liên quan.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.

Khả năng thuyết phục khách hàng tốt.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Có phương tiện đi lại.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, kinh nghiệm trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD ĐẠI ĐÔNG DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD ĐẠI ĐÔNG DƯƠNG

