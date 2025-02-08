Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI LU-CA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 10, ngõ Simco, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Nhân viên kinh doanh

Tiếp nhận data công ty cung cấp, liên hệ giới thiệu tư vấn, thuyết phục Khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Công ty

Tìm kiếm thêm tệp KH mới tiềm năng

Theo dõi và chăm sóc khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm để chăm sóc, duy trì và phát triểm mối quan hệ với KH

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Có hiểu biết về Marketing

Có khả năng quản lý đội nhóm

Nhiệt tình, nhiệt huyết trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI LU-CA Thì Được Hưởng Những Gì

Được vận hàng, quản lý đa kênh

Đầy đủ theo Luật lao động & quy định của công ty.

Được mua sản phẩm với giá nội bộ nhập.

Lương Tháng 13, Thưởng các dịp Lễ, Tết,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI LU-CA

