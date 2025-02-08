Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI LU-CA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 10, ngõ Simco, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Tiếp nhận data công ty cung cấp, liên hệ giới thiệu tư vấn, thuyết phục Khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Công ty
Tìm kiếm thêm tệp KH mới tiềm năng
Theo dõi và chăm sóc khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm để chăm sóc, duy trì và phát triểm mối quan hệ với KH
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có hiểu biết về Marketing
Có khả năng quản lý đội nhóm
Nhiệt tình, nhiệt huyết trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI LU-CA Thì Được Hưởng Những Gì
Được vận hàng, quản lý đa kênh
Đầy đủ theo Luật lao động & quy định của công ty.
Được mua sản phẩm với giá nội bộ nhập.
Lương Tháng 13, Thưởng các dịp Lễ, Tết,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI LU-CA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
