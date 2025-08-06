Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GAUSS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GAUSS VIỆT NAM
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lô Officetel, mã số LE
- 04.35, tầng 4, Tòa nhà Lexington, số 67 đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Tổng hợp, theo dõi, chi phí văn phòng hàng ngày
- Làm việc với kế toán Đài Loan về các khoản thu-chi
- Giao dịch ngân hàng, làm việc với các ban ngành có liên quan đến hoạt động kế toán của công ty
- Xuất hóa đơn VAT, theo dõi, lưu trữ hóa đơn đầu ra/đầu vào
- Thực hiện theo dõi, quản lý các dự án, hợp đồng và tài liệu dự án
- Báo cáo công việc với cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chỉ tuyển nữ
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Biết sử dụng Word, Excel
- Cẩn thận, chăm chỉ, cầu tiến
- Chấp nhận sinh viên mới ra trường
- Biết tiếng Anh cơ bản (Tiếng Trung càng tốt)
Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GAUSS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Có nhiều cơ hội ra nước ngoài thực tập và làm việc (Đài Loan, Shanghai, Pháp,....)
- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện
- Lương: 7-10 triệu, được thưởng nếu làm tốt, tăng lương định kỳ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GAUSS VIỆT NAM
