Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GAUSS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô Officetel, mã số LE - 04.35, tầng 4, Tòa nhà Lexington, số 67 đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Tổng hợp, theo dõi, chi phí văn phòng hàng ngày

- Làm việc với kế toán Đài Loan về các khoản thu-chi

- Giao dịch ngân hàng, làm việc với các ban ngành có liên quan đến hoạt động kế toán của công ty

- Xuất hóa đơn VAT, theo dõi, lưu trữ hóa đơn đầu ra/đầu vào

- Thực hiện theo dõi, quản lý các dự án, hợp đồng và tài liệu dự án

- Báo cáo công việc với cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chỉ tuyển nữ

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Biết sử dụng Word, Excel

- Cẩn thận, chăm chỉ, cầu tiến

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường

- Biết tiếng Anh cơ bản (Tiếng Trung càng tốt)

Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GAUSS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Có nhiều cơ hội ra nước ngoài thực tập và làm việc (Đài Loan, Shanghai, Pháp,....)

- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện

- Lương: 7-10 triệu, được thưởng nếu làm tốt, tăng lương định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GAUSS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin