Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Minh Vũ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Minh Vũ
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Minh Vũ

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 244 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Cài đặt hệ điều hành, phần mềm, tinh chỉnh để laptop hoạt động ổn định
- Tháo lắp, vệ sinh, bảo trì các dòng laptop
- Kiểm tra xác định lỗi phần mềm và phần cứng các máy laptop
- Thay thế linh kiện cho laptop khi hư hỏng
- Thời gian làm việc: 8h30 - 18h, từ t2 - t7
- Địa điểm làm việc: 244 Lê Thanh Nghị, phường Bạch Mai, Hà Nội

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chăm chỉ, thật thà, có trách nhiệm
- Ưu tiên có kinh nghiệm
- Ưu tiên có chứng chỉ tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc ứng viên tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Minh Vũ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 7 - 10 Triệu hàng tháng tùy vào kinh nghiệm, năng lực, có xem xét nâng lương theo thành tích công việc
- Có phụ cấp lương ngoài giờ
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
- Thưởng các dịp lễ, Tết,... theo quy định của công ty
- Được đóng BHXH, BHYT, theo quy định
- Du lịch ít nhất 1 năm / lần
- Môi trường làm việc vui vẻ, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Minh Vũ

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Minh Vũ

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 244 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

