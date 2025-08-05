Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Ni Hao làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa Nhà Charmington La Pointe, Block C, Tầng 16, 181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Quận 10, Quận 10

Kế toán nội bộ

Tập hợp chứng từ thu – chi nhập liệu và hạch toán phản ánh đúng bản chất nghiệp vụ phát sinh

Đối chiếu rà soát dòng tiền ra vào tài khoản ngân hàng

Đối chiếu sổ quỹ tiền mặt hàng tháng với thủ quỹ chi nhánh

Đối chiếu, kiểm kê tồn kho vật phẩm cuối tháng ở các chi nhánh

Đối chiếu công nợ phải thu-phải trả với khách hàng và nhà cung cấp

Liên hệ với ngân hàng lấy sổ phụ

Theo dõi tình hình sử dụng CCDC ở các phòng ban

Theo dõi và lên dự chi các khoản chi phí cố định hàng tháng

Các công việc khác theo sắp xếp của kế toán trưởng

Sẽ trao đổi chi tiết công việc hơn trong buổi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên nghành Kế toán.

Đã có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, MS Excel, Word

Cẩn thận, trung thực, chủ động trong công việc

Tính chủ động trong công việc, nắm bắt công việc nhanh.

Tại Công ty TNHH Ni Hao Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, lộ trình thăng tiến rõ ràng, review công việc và lương 1 năm/ lần

Làm việc trong môi trường trẻ và cởi mở, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN) và các hoạt động thường niên: Hiếu hỉ, sinh nhật, team building, year and party,..

Cơ hội học tập Tiếng Trung miễn phí, ưu đãi các khóa học tại các Trung tâm/công ty thành viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ni Hao

