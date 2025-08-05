Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Ni Hao làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Ni Hao
- Hồ Chí Minh: Tòa Nhà Charmington La Pointe, Block C, Tầng 16, 181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Tập hợp chứng từ thu – chi nhập liệu và hạch toán phản ánh đúng bản chất nghiệp vụ phát sinh
Đối chiếu rà soát dòng tiền ra vào tài khoản ngân hàng
Đối chiếu sổ quỹ tiền mặt hàng tháng với thủ quỹ chi nhánh
Đối chiếu, kiểm kê tồn kho vật phẩm cuối tháng ở các chi nhánh
Đối chiếu công nợ phải thu-phải trả với khách hàng và nhà cung cấp
Liên hệ với ngân hàng lấy sổ phụ
Theo dõi tình hình sử dụng CCDC ở các phòng ban
Theo dõi và lên dự chi các khoản chi phí cố định hàng tháng
Các công việc khác theo sắp xếp của kế toán trưởng
Sẽ trao đổi chi tiết công việc hơn trong buổi phỏng vấn
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, MS Excel, Word
Cẩn thận, trung thực, chủ động trong công việc
Tính chủ động trong công việc, nắm bắt công việc nhanh.
Tại Công ty TNHH Ni Hao Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường trẻ và cởi mở, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN) và các hoạt động thường niên: Hiếu hỉ, sinh nhật, team building, year and party,..
Cơ hội học tập Tiếng Trung miễn phí, ưu đãi các khóa học tại các Trung tâm/công ty thành viên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ni Hao
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
