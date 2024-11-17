Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NORWAY PHARMATECH AS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 76 Nguyễn Thị Nhung, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TPHCM, Thủ Đức

- Giải đáp các thắc mắc và vấn đề cho khách hàng về sản phẩm của công ty theo data công ty cung cấp

- Tìm hiểu thông tin và nhu cầu của khách hàng qua điện thoại, tư vấn chốt đơn sản phẩm

- Quản lý thông tin khách hàng và liên tục cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu

- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng dựa trên sự tập trung vào nhu cầu mong muốn của khách hàng và chốt sales

- Xử lý khiếu nại kịp thời, ghi nhận những đánh giá, phản hồi từ khách hàng

- Làm việc với Leader của mình để xây dựng, không ngừng cải thiện kế hoạch bán hàng và chăm sóc khách hàng qua kênh online.

- Từ 6 tháng kinh nghiệm tại các vị trí: Tư vấn bán hàng, telesales, CSKH...

- Giọng nói lưu loát, không ngọng, xử lý tình huống tốt,...

- Ưu tiên có kĩ năng telesales, có kinh nghiệm dược, mỹ phẩm,...

- Có khả năng thích ứng trong môi luôn thay đổi, phát triển nhanh chóng với tư duy sáng tạo và sẵn sàng đổi mới..

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NORWAY PHARMATECH AS Thì Được Hưởng Những Gì

- Nguồn data phong phú giai đoạn cuối năm , được đào tạo kiến thức chuyên sâu về sản phẩm chăm sóc sức khỏe , kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, và mở ra nhiều cơ hội gia tăng thu nhập.

- Lương cứng: 7,000,000 vnđ/tháng (Thử việc 2 tháng 85%) + Hoa hồng + Thưởng hấp dẫn

- Hưởng đầy đủ phúc lợi và chế độ theo quy định nhà nước

- Làm việc 100% tại văn phòng, không đi thị trường

- Lương thưởng cuối năm tháng 13 phụ thuộc vào tình hình hoạt động cụ thể của công ty

- Công ty cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc: máy tính, điện thoại, tai nghe,...

- Nghỉ phép năm; nghỉ lễ Tết; chế độ Lễ Tết, sinh nhật, 08/03 và 20/10; sự kiện cuối năm và các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác,...

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp; phát triển kỹ năng, giao lưu, học hỏi, mở rộng kiến thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NORWAY PHARMATECH AS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.