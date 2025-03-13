Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Cesco Việt Nam làm việc tại Cần Thơ thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Cesco Việt Nam
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ:
- Toàn khu vực Cần Thơ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Tìm kiếm khách hàng mới
Làm báo giá, trao đổi, đàm phán và ký hợp đồng với khách hàng
Quản lí, duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng
Làm các công việc khác hỗ trợ giám đốc kinh doanh khi có yêu cầu
Thời gian làm việc : 8:00 – 17:00, từ thứ 2 đến thứ 6 (Thứ 7 và Chủ nhật nghỉ)
Công việc sẽ được trao đổi rõ hơn khi phỏng vấn
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Kỹ năng giao tiếp tiếng anh tốt
Kỹ năng giao tiếp tiếng anh tốt
Tại Công Ty TNHH Cesco Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian thử việc: 2 tháng (hưởng 85% lương cơ bản và đầy đủ trợ cấp)
Lương: Lương cơ bản (từ 7,4tr ~ ) + % hoa hồng + phụ cấp 1.2tr/tháng
Thưởng lương tháng 13, nghỉ lễ tết theo quy định, hưởng 14 ngày phép/ năm
Hưởng các quyền lợi hợp pháp theo quy định của pháp luật và theo chế độ của công ty
Liên hoan công ty định kỳ 2 tháng 1 lần
Được tăng lương hàng năm theo quy định công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cesco Việt Nam
