Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Cesco Việt Nam làm việc tại Cần Thơ thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Toàn khu vực Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới

Làm báo giá, trao đổi, đàm phán và ký hợp đồng với khách hàng

Quản lí, duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng

Làm các công việc khác hỗ trợ giám đốc kinh doanh khi có yêu cầu

Thời gian làm việc : 8:00 – 17:00, từ thứ 2 đến thứ 6 (Thứ 7 và Chủ nhật nghỉ)

Công việc sẽ được trao đổi rõ hơn khi phỏng vấn

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Kỹ năng giao tiếp tiếng anh tốt

Tại Công Ty TNHH Cesco Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian thử việc: 2 tháng (hưởng 85% lương cơ bản và đầy đủ trợ cấp)

Lương: Lương cơ bản (từ 7,4tr ~ ) + % hoa hồng + phụ cấp 1.2tr/tháng

Thưởng lương tháng 13, nghỉ lễ tết theo quy định, hưởng 14 ngày phép/ năm

Hưởng các quyền lợi hợp pháp theo quy định của pháp luật và theo chế độ của công ty

Liên hoan công ty định kỳ 2 tháng 1 lần

Được tăng lương hàng năm theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cesco Việt Nam

