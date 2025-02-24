Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Fortune Việt Nam làm việc tại Bình Định thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Định: - 25 Mỹ Giang, Phú Mỹ Hưng, Huyện Phù Mỹ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Duy trì khách hàng hiện tại và tìm kiếm phát triển khách hàng mới thông qua các nguồn: Hội chợ, online, B2B… gặp gỡ trực tiếp khách hang tư vấn các sản phẩm công ty

- Chăm sóc khách hàng, tiếp nhận và xử lý thông tin khách hàng được phân công

- Lập kế hoạch bán hàng tháng quý năm, hoàn thành chỉ tiêu doanh số

- Thực thi và đề xuất hoạt động nhằm phát triển doanh thu theo các chiến dịch, sự kiện trong năm. Đề xuất các chương trình tối ưu hóa thế mạnh công ty nhằm đạt hiệu quả doanh thu và lợi nhuận

- Hỗ trợ bộ phận khác theo dõi tiến độ sản xuất, thanh toán, thu hồi công nợ khách hàng

- Thực hiện công việc được giao theo chỉ định của cấp trên

Uu tiên từ 01 năm trở lên trong lĩnh vực kinh doanh B2B

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ độ tuổi < 30, kinh nghiệm 1-2 năm

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại hoc kinh tế hoặc tương đương

- Thành thạo kỹ năng CSKH, đàm phán, giao tiếp, thuyết trình

- Có tư duy sang tạo, khả năng phân tích và đánh giá khách hàng, thị trường

Thành thạo trong Word, Excel, Power Point và sử dụng các trang thiết bị văn phòng

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Fortune Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cứng: từ 6-12 triệu đồng /tháng.

- Thu nhập hàng tháng từ 15 triệu đồng/tháng trở lên tùy theo năng lực.

- Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm, lương tháng 13, thưởng thành tích năm, thưởng nóng, thưởng các ngày Lễ, tết.

- Chế độ phúc lợi: Bảo hiểm, sinh nhật, thâm niên, du lịch hàng năm và phúc lợi liên quan theo quy định của công ty.

- Cơ hội đào tạo, phát triển và thăng tiến trong công việc.

- Thời gian làm việc: giờ hành chính 44 giờ/tuần. Nghỉ chiều thứ 7 và Chủ nhật.

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động và chuyên nghiệp.

- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Fortune Việt Nam

