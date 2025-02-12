Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Nội Ngoại Thất An Phú Thịnh làm việc tại Bình Định thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Nội Ngoại Thất An Phú Thịnh
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Nội Ngoại Thất An Phú Thịnh

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Nội Ngoại Thất An Phú Thịnh

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Định:

- Thuận Đức, Nhơn Mỹ, An Nhơn, Bình Định, Thị xã An Nhơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh online, offline để giới thiệu các sản phẩm công ty đến với khách hàng.
- Thực hiện các công việc liên quan đến chiến lược marketing của công ty.
- Tiếp cận, tìm hiểu yêu cầu của các khách hàng để chào giá, giới thiệu các sản phẩm.
- Cập nhật, lưu trữ thông tin khách hàng
- Làm việc trực tiếp với khách hàng đến công ty hay thông qua liên lạc Mail/Phone/ các kênh khác để tiếp nhận, sàn lọc thông tin từ khách yêu cầu về báo giá sản phẩm
- Tổng hợp, cung cấp thông tin đầy đủ chính xác các yêu cầu đến bộ phận mẫu, bộ phận giá thành và các bộ phận liên quan để có thông tin Báo Giá sản phẩm cho khách kịp thời nhanh chóng.
- Lưu trữ cập nhật quản lí thông tin, hình ảnh, báo giá các sản phẩm lên kênh quản lí của Phòng kinh doanh.
- Làm việc và làm báo cáo lại với cấp trên các nội dung thông tin khi khách hàng đến công ty làm việc.
- Triển khai thông tin làm mẫu cho bộ phận mẫu và các bộ phận liên quan để đảm báo đúng tiến độ
- Theo dõi tiến độ hàng mẫu, tiến độ Báo Giá sản phẩm.
- Xác nhận thông tin và chốt giá với khách, soạn thảo đơn hàng để kí kết với khách.
- Triển khai đơn hàng cho bộ phận kế hoạch, cung ứng và các bộ phận liên quan
- Theo dõi tiến độ sản xuất, thường xuyên liên lạc với khách để cập nhật tiến độ sản xuất của nhà máy và lịch xuất hàng của khách.
- Tiếp nhận kiểm tra và đối chiếu và lưu trữ các thông tin Shipping Mark cho từng PO trước khi kiểm final.
- Theo dõi quá trình kiểm hàng mẫu, kiểm Inline, kiểm Final để kịp thời cập nhật thông tin đến cấp trên để kịp thời xử lí vấn đề.
- Theo dõi quá trình xuất hàng để làm report.
- Chăm sóc giải quyết các vấn đề hậu bán hàng.
- Phối hợp, hỗ trợ các công việc khác của phòng kinh doanh và các bộ phận liên quan trong công ty.
- Thực hiện các công việc của trưởng phòng KD và BGĐ giao.
- Làm báo cáo công việc gửi lên BGĐ thứ 2 hàng tuần

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ: từ 26 -> 35 tuổi;
- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Ngoại ngữ, Thương mại quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Kinh tế đối ngoại;
- Thành thạo tiếng Anh: nghe, nói, đọc, viết để làm việc với Khách hàng nước ngoài qua điện thoại, Email đặc biệt là tiếng Anh chuyên ngành Thương mại quốc tế. Biết tiếng Trung là 1 lợi thế.
- Ưu tiên người có kinh nghiệm Sales xuất khẩu, Logictis
- Có kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt thành thạo tin học văn phòng.
- Nhanh nhẹn, hòa đồng, cầu tiến trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Nội Ngoại Thất An Phú Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
- Lương, thưởng tốt (tăng lương hàng năm, thưởng cuối năm)
- BHXH đầy đủ, hỗ trợ ăn trưa, ăn tối, chỗ ở cho nhân viên.
- Được đi du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Nội Ngoại Thất An Phú Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Nội Ngoại Thất An Phú Thịnh

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Nội Ngoại Thất An Phú Thịnh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Cụm Công nghiệp Tân Đức, Xã Nhơn Mỹ, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

