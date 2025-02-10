Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH 6 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH 6
- Hà Nội: Từ 5,5 triệu
- 15 triệu
- Đào tạo nâng cao kĩ năng chuyên môn.
- Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, sáng tạo, nhiều cơ hội học tập, thăng tiến.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà Nước.
- Thưởng cuối năm, thưởng doanh thu và ngày lễ, Tết, sinh nhật..., các quyền lợi khác theo quy định của Công ty.
- Nghỉ mát, du lịch 1
- 2 lần/năm cùng công ty, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng. Tiếp nhận thông tin từ khách hàng, tư vấn khách hàng. Lên đơn hàng.
- Tư vấn cho khách hàng dịch vụ do công ty cung cấp.
- Theo dõi công nợ.
- Chăm sóc khách hàng.
- Khai thác khách hàng tiềm năng, phát triển mở rộng thị trường.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Biết sử dụng tin học văn phòng
- Có khả năng giao tiếp, giọng nói dễ nghe là 1 lợi thế.
- Hòa đồng, Thân thiện, đoàn kết, có tinh thân xây dựng cho sự phát triển của công ty
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH 6 Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 5 - 7 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH 6
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
