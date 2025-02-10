Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH 6 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Từ 5,5 triệu - 15 triệu - Đào tạo nâng cao kĩ năng chuyên môn. - Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, sáng tạo, nhiều cơ hội học tập, thăng tiến. - Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà Nước. - Thưởng cuối năm, thưởng doanh thu và ngày lễ, Tết, sinh nhật..., các quyền lợi khác theo quy định của Công ty. - Nghỉ mát, du lịch 1 - 2 lần/năm cùng công ty, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng. Tiếp nhận thông tin từ khách hàng, tư vấn khách hàng. Lên đơn hàng.

- Tư vấn cho khách hàng dịch vụ do công ty cung cấp.

- Theo dõi công nợ.

- Chăm sóc khách hàng.

- Khai thác khách hàng tiềm năng, phát triển mở rộng thị trường.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Biết sử dụng tin học văn phòng

- Có khả năng giao tiếp, giọng nói dễ nghe là 1 lợi thế.

- Hòa đồng, Thân thiện, đoàn kết, có tinh thân xây dựng cho sự phát triển của công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH 6 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng: 5 - 7 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH 6

