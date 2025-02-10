Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH 6 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH 6 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH 6
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH 6

Nhân viên kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH 6

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Từ 5,5 triệu

- 15 triệu

- Đào tạo nâng cao kĩ năng chuyên môn.

- Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, sáng tạo, nhiều cơ hội học tập, thăng tiến.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà Nước.

- Thưởng cuối năm, thưởng doanh thu và ngày lễ, Tết, sinh nhật..., các quyền lợi khác theo quy định của Công ty.

- Nghỉ mát, du lịch 1

- 2 lần/năm cùng công ty, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng. Tiếp nhận thông tin từ khách hàng, tư vấn khách hàng. Lên đơn hàng.
- Tư vấn cho khách hàng dịch vụ do công ty cung cấp.
- Theo dõi công nợ.
- Chăm sóc khách hàng.
- Khai thác khách hàng tiềm năng, phát triển mở rộng thị trường.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Biết sử dụng tin học văn phòng
- Có khả năng giao tiếp, giọng nói dễ nghe là 1 lợi thế.
- Hòa đồng, Thân thiện, đoàn kết, có tinh thân xây dựng cho sự phát triển của công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH 6 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 30 triệu VND
Lương cứng: 5 - 7 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH 6

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH 6

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH 6

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 65/18 Kênh Tân Hóa, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-15-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job287726
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 44 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Tuyên Quang Hà Giang Bắc Ninh Bắc Giang Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cơ sở sản xuất thời trang Mony
Tuyển Nhân viên kinh doanh Cơ sở sản xuất thời trang Mony làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Cơ sở sản xuất thời trang Mony
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Còn 105 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PAN AMERICAN TRAVEL
Tuyển Điều hành tour PAN AMERICAN TRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
PAN AMERICAN TRAVEL
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 44 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh Tú Phạm - Dược Mỹ Phẩm làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Tú Phạm - Dược Mỹ Phẩm
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU FAMILY FOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU FAMILY FOOD
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀNG CHÂU Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀNG CHÂU Á
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu TM và DV Phú Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu TM và DV Phú Thành
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Draho Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty TNHH Draho Việt Nam
20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM
20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ESYMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH ESYMED
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần giải pháp MKT
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ VẬN TẢI TMS GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ VẬN TẢI TMS GROUP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Dịch Vụ và Địa Ốc Kiến Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 70 Triệu Công ty cổ phần Dịch Vụ và Địa Ốc Kiến Hưng
10 - 70 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh TẬP ĐOÀN NHÀ PHỐ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TẬP ĐOÀN NHÀ PHỐ VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GOLDBELL EQUIPMENT (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH GOLDBELL EQUIPMENT (VIỆT NAM)
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÂN KOREA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÂN KOREA
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Anmac Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Anmac Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÚ THÀNH ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÚ THÀNH ĐẠT
10 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ mascom làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ mascom
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND
10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN UNIWINGS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN UNIWINGS VIỆT NAM
12 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư Nature Lands Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu Công ty cổ phần đầu tư Nature Lands Việt Nam
12 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÚ THÀNH ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÚ THÀNH ĐẠT
10 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần phát triển WEDO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần phát triển WEDO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Voltrans Logistics co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu Voltrans Logistics co., Ltd
7 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn QUỐC TẾ THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty cổ phần tập đoàn QUỐC TẾ THỊNH VƯỢNG
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần iCheck làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần iCheck
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 36 Triệu CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM
18 - 36 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DAESANG ĐỨC VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DAESANG ĐỨC VIỆT
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN ADSCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN ADSCARE
6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Siscom làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Siscom
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm