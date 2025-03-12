Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần DXMD Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 22 Triệu

Mức lương 7 - 22 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Đại Lộ Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 22 Triệu

• Tiếp cận nguồn khách hàng có nhu cầu mua Bất động sản thông qua các kênh: Website, Đăng tin, Chạy quảng cáo, Telesales,... (Công ty cung cấp Data sẵn).

• Giới thiệu, tư vấn cho khách hàng dòng sản phẩm mà khách hàng đang quan tâm thuộc các dự án mà công ty đang triển khai.

• Hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng và theo dõi tiến độ thanh toán của khách hàng

• Phối hợp cùng các bộ phận liên quan thực hiện các giao dịch Bất động sản: dẫn khách đi tham quan dự án, đặt cọc, công chứng,.....

• Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có, đồng thời xây dựng các kế hoạch tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng mới.

• Tìm hiểu, cập nhật thường xuyên thông tin mới nhất về các dự án mà công ty đang triển khai tới khách hàng.

• Nâng cao các kĩ năng: tìm kiếm khách hàng, tư vấn, chăm sóc khách,....thường xuyên thông qua các buổi đào tạo hàng tuần của công ty.

• Thực hiện những công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ngoại hình ưa nhìn, tác phong lịch sự, chỉn chu.

• Có laptop cá nhân, có phương tiện di chuyển, biết dùng MXH: Google, Facebook, Zalo, tiktok,...

• Yêu thích kinh doanh, nhiệt huyết, có trách nhiệm trong công việc.

• Chưa có kinh nghiệm hoặc các bạn mới ra trường mong muốn làm BĐS sẽ được đào tạo cầm tay chỉ việc.

• Có kinh nghiệm kinh doanh, tư vấn trong lĩnh vực BĐS, bảo hiểm là 1 lợi thế

Tại Công ty Cổ phần DXMD Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập hấp dẫn bao gồm: lương cơ bản + hoa hồng + thưởng nóng + thưởng quý,...=> tổng thu nhập 60 – 100 triệu

• Hoa hồng theo Dự án

• Thưởng nóng liền tay sau khi kí hợp đồng

• Khi lên chính thức được hưởng tất cả các quyền lợi: bảo hiểm (BHXH, BHTN, BHYT), thưởng lễ tết, tháng 13, thưởng theo doanh số,....

• Hỗ trợ chi phí MKT: 2 triệu

• Được tiếp cận các sản phẩm từ các chủ đầu tư uy tín hàng đầu trong lĩnh vực

• Được đào tạo bài bản về kiến thức chuyên môn và các kiến thức liên quan

• Môi trường làm việc năng động, hiện đại...

• Đươc phát triển bản thân, nâng cao kiến thức và trải nghiệm

• Tiếp cận được những khách hang giới trung lưu và thượng lưu

- Hồ Chí Minh: KĐT Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Thủ Đức

- Hồ Chí Minh: Xô Viêt Nghệ Tĩnh, P. 25, Bình Thạnh, HCM, Bình Thạnh

- Bình Dương: Đại Lộ Bình Dương, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương, Thuận An

Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:30)

Thứ 7 : 8:00 đến 12:00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần DXMD Việt Nam

