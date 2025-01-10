Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Kế Và Quảng Cáo Tivatech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu

Mức lương 7 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 292/33/10 Bình Lợi, Phường 13,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 30 Triệu

- Liên hệ gửi báo giá đến khách hàng đang có nhu cầu chạy Quảng Cáo Google ads theo nguồn data có sẵn

- Tư vấn gói từ khoá phù hợp cho khách hàng

- Chốt hợp đồng

- Chăm sóc và gia hạn hợp đồng

- Ứng viên Nữ

- Có máy tính cá nhân và phương tiện đi lại

- Kĩ năng giao tiếp tốt

- Biết tin học cơ bản văn phòng

- Năng động, chăm chỉ và ham học hỏi

- Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Và Quảng Cáo Tivatech Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo trọn gói miễn phí các kênh Marketing Online

- Phụ cấp cơm trưa và phí gọi điện, chuyên cần

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động

- Tham gia BHXH, hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của Nhà nước

-Thưởng tết, thưởng thi đua doanh số đạt KPI...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Và Quảng Cáo Tivatech

