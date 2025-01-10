Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Kế Và Quảng Cáo Tivatech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Và Quảng Cáo Tivatech
Mức lương
7 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 292/33/10 Bình Lợi, Phường 13,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 30 Triệu
- Liên hệ gửi báo giá đến khách hàng đang có nhu cầu chạy Quảng Cáo Google ads theo nguồn data có sẵn
- Tư vấn gói từ khoá phù hợp cho khách hàng
- Chốt hợp đồng
- Chăm sóc và gia hạn hợp đồng
Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ứng viên Nữ
- Có máy tính cá nhân và phương tiện đi lại
- Kĩ năng giao tiếp tốt
- Biết tin học cơ bản văn phòng
- Năng động, chăm chỉ và ham học hỏi
- Không yêu cầu kinh nghiệm
Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Và Quảng Cáo Tivatech Thì Được Hưởng Những Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Được đào tạo trọn gói miễn phí các kênh Marketing Online
- Phụ cấp cơm trưa và phí gọi điện, chuyên cần
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động
- Tham gia BHXH, hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của Nhà nước
-Thưởng tết, thưởng thi đua doanh số đạt KPI...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Và Quảng Cáo Tivatech
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
