Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Bao Bì Tăng Phú làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Bao Bì Tăng Phú
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 23 Đường N5, Mega Ruby Khang Điền , Phường Phú Hữu, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Chăm sóc khách hàng hiện tại của công ty.
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.
Phối hợp cùng trưởng nhóm phát triển, báo cáo , giải quyết kịp thời vấn đề tài chính
Rà soát công nợ, tồn kho khách hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan
Kỹ năng giao tiếp tốt
Sử dụng thành thạo các công cụ MS Office
Tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Bao Bì Tăng Phú Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN);
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...);
Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty;
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;
Mức lương thoả thuận.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Bao Bì Tăng Phú
