Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Bao Bì Tăng Phú làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 23 Đường N5, Mega Ruby Khang Điền , Phường Phú Hữu, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chăm sóc khách hàng hiện tại của công ty.

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.

Phối hợp cùng trưởng nhóm phát triển, báo cáo , giải quyết kịp thời vấn đề tài chính

Rà soát công nợ, tồn kho khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan

Kỹ năng giao tiếp tốt

Sử dụng thành thạo các công cụ MS Office

Tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Bao Bì Tăng Phú Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN);

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...);

Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty;

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;

Mức lương thoả thuận.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Bao Bì Tăng Phú

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin