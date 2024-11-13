Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Bảo vệ môi trường& Công nghệ Hồng Phát làm việc tại Hải Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Cao An, Cẩm Giàng, Hải Dương, Cẩm Giàng

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Cập nhật đầy đủ các thông tin sản phẩm, chụp ảnh quay video giới thiệu sản phẩm

Làm PO bán hàng, báo giá

Làm các báo cáo của bộ phận theo tuần, tháng, quý, năm

Bán hàng trên các sàn thương mại điện tử

Đàm phán tiếp xúc với khách hàng

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành

Có kinh nghiệm từ 1-2 năm ở vị trí nhân viên kinh doanh

Sử dụng cơ bản được tiếng Anh, tiếng Trung

Tại Công ty TNHH Bảo vệ môi trường& Công nghệ Hồng Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 8-10 triệu cùng các phụ cấp và doanh thu

Hưởng các chế độ Lễ, tết theo quy định của luật lao động

BHXH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo vệ môi trường& Công nghệ Hồng Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin