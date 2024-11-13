Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Bảo vệ môi trường& Công nghệ Hồng Phát làm việc tại Hải Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH Bảo vệ môi trường& Công nghệ Hồng Phát
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
Công ty TNHH Bảo vệ môi trường& Công nghệ Hồng Phát

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty TNHH Bảo vệ môi trường& Công nghệ Hồng Phát

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Cao An, Cẩm Giàng, Hải Dương, Cẩm Giàng

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Cập nhật đầy đủ các thông tin sản phẩm, chụp ảnh quay video giới thiệu sản phẩm
Làm PO bán hàng, báo giá
Làm các báo cáo của bộ phận theo tuần, tháng, quý, năm
Bán hàng trên các sàn thương mại điện tử
Đàm phán tiếp xúc với khách hàng

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành
Có kinh nghiệm từ 1-2 năm ở vị trí nhân viên kinh doanh
Sử dụng cơ bản được tiếng Anh, tiếng Trung

Tại Công ty TNHH Bảo vệ môi trường& Công nghệ Hồng Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 8-10 triệu cùng các phụ cấp và doanh thu
Hưởng các chế độ Lễ, tết theo quy định của luật lao động
BHXH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo vệ môi trường& Công nghệ Hồng Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Bảo vệ môi trường& Công nghệ Hồng Phát

Công ty TNHH Bảo vệ môi trường& Công nghệ Hồng Phát

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Cụm Công nghiệp Cao An, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

