Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Phú Thọ làm việc tại Hòa Bình thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hòa Bình: - Số 3 Hòa Bình, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

-Tư vấn khách hàng về các chuyến bay, hạng vé máy bay.

-Đặt và xuất vé máy bay.

-Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở việc thanh toán đối với khách có ký hợp đồng.

-Thu, chi dúng quy định và nộp quỹ.

-Giải quyết các vấn đề có liên quan trong công việc và trong phạm vi được phân quyền.

-Được quyền đề xuất các biện pháp để thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận bán vé máy bay.

-Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Giám đốc trung tâm

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt Nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế,…

-Có nghiệp vụ chuyên môn , uu tiên nghiệp vụ bán vé hàng không

-Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề

-Kỹ năng phân tích, tổng hợp và làm báo cáo

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Phú Thọ Thì Được Hưởng Những Gì

-Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT.

-Thưởng tháng 13, các ngày lễ, tết trong năm.

-Hỗ trợ bữa ăn giữa ca.

-Cấp đồng phục, khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

-Bảo hiểm tai nạn 24/24.

-Nghỉ phép: 12 ngày / năm, công tác 5 năm thêm 1 ngày.

-Các phúc lợi công đoàn: Sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Phú Thọ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin