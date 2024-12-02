Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Flexhouse làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Flexhouse
- Hồ Chí Minh:
- C27 Park Riverside, 101 Bưng Ông Thoàn, Phú Hữu, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên năng động, có kinh nghiệm trong ngành nội thất và phụ kiện nội thất để gia nhập đội ngũ bán hàng doanh nghiệp B2B của Flexhouse VN. Ứng viên sẽ chịu trách nhiệm phát triển và duy trì mối quan hệ kinh doanh với các khách hàng doanh nghiệp, bao gồm kiến trúc sư, nhà thầu xây dựng, thiết kế nội thất và xưởng mộc.
Nhiệm vụ chính:
• Chăm sóc khách hàng cũ mà công ty bàn giao đảm bảo ổn định và mở rộng doanh số bán hàng
• Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng doanh nghiệp B2B, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành nội thất và phụ kiện nội thất.
• Kỹ năng giao tiếp và đàm phán xuất sắc.
• Khả năng làm việc độc lập, tự chủ, và chịu được áp lực công việc.
• Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết.
• Ưu tiên ứng viên có mạng lưới quan hệ rộng với các kiến trúc sư, nhà thầu xây dựng, thiết kế nội thất và xưởng mộc.
Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Flexhouse Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Flexhouse
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
