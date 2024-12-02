Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Flexhouse làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - C27 Park Riverside, 101 Bưng Ông Thoàn, Phú Hữu, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên năng động, có kinh nghiệm trong ngành nội thất và phụ kiện nội thất để gia nhập đội ngũ bán hàng doanh nghiệp B2B của Flexhouse VN. Ứng viên sẽ chịu trách nhiệm phát triển và duy trì mối quan hệ kinh doanh với các khách hàng doanh nghiệp, bao gồm kiến trúc sư, nhà thầu xây dựng, thiết kế nội thất và xưởng mộc.

Nhiệm vụ chính:

• Chăm sóc khách hàng cũ mà công ty bàn giao đảm bảo ổn định và mở rộng doanh số bán hàng

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

• Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng doanh nghiệp B2B, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành nội thất và phụ kiện nội thất.

• Kỹ năng giao tiếp và đàm phán xuất sắc.

• Khả năng làm việc độc lập, tự chủ, và chịu được áp lực công việc.

• Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết.

• Ưu tiên ứng viên có mạng lưới quan hệ rộng với các kiến trúc sư, nhà thầu xây dựng, thiết kế nội thất và xưởng mộc.

Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Flexhouse Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản: 8-13 triệu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Flexhouse

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin