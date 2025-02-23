Tuyển Nhân viên kinh doanh Khách sạn Thiên Hồng (ARC - EN - CIEL) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 52 - 56 Tản Đà, phường 10, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Đại diện chính thức cho khách sạn trong việc cung cấp thông tin với các cá nhân/doanh nghiệp để bán phòng.

Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng tiềm năng trên các trang đặt phòng chuyên nghiệp. Thực hiện kế hoạch kinh doanh online trên website khách sạn, các trang mạng bán phòng chuyên nghiệp (OTA, GDS, booking engine...).

Điều chỉnh số lượng phòng allotment, giá bán, giá trọn gói, các quy định về thanh toán... theo ngày, giai đoạn tùy theo mùa, tình hình công suất của khách sạn để tối đa hóa doanh thu.

Quản lý và triển khai các booking đến các bộ phận liên quan.

Theo dõi, tìm hiểu và tổng hợp xu hướng giá, các dịch vụ cộng thêm đối với booking online của các đối thủ cạnh tranh, đưa ra những đề xuất giá bán phù hợp.

Tư vấn, trả lời câu hỏi của khách hàng tiềm năng.

Liên hệ, hợp tác với các bộ phận khác, duy trì hồ sơ dữ liệu khách hàng.

Mở rộng danh sách khách hàng tiềm năng qua điện thoại, email marketing và gửi tin nhắn tự động.

Chăm sóc, duy trì quan hệ với khách hàng cũ.

Chịu trách nhiệm với mục tiêu doanh số được đặt ra.

Thực hiện công tác báo cáo và các công tác khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, quản trị bán hàng hoặc Marketing.

Tiếng Anh, Tiếng Hoa là lợi thế.

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng.

Có kiến thức và kinh nghiệm về marketing, quảng cáo và kinh doanh.

Có ít nhất một năm kinh nghiệm vị trí tương đương, nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng.

Khả năng giao tiếp tốt và tương tác tốt cả bằng lời nói và văn bản.

Kỹ năng chăm sóc khách hàng.

Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc và quản lý thời gian.

Nhạy bén, linh hoạt trong xử lý tình huống.

Chính trực, logic, tính hệ thống, cẩn trọng.

Khả năng tổ chức, lãnh đạo, quản lý nhóm.

Tại Khách sạn Thiên Hồng (ARC - EN - CIEL) Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương, thưởng hấp dẫn.

Thưởng các ngày lễ, Tết.

Thường xuyên tham gia các lớp đào tạo phát triển kỹ năng.

Được công ty đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN... theo quy định của Pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Khách sạn Thiên Hồng (ARC - EN - CIEL)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.